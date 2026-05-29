유안타증권, '국내주식 모으기 이벤트' 진행

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권이 8월 31일까지 주식 모으기 서비스 이용 고객 대상 국내주식 모으기 이벤트를 진행했다
- 처음 이용 고객에게는 국내 지수 최고치와 연계한 현금 지급, 50만원 이상 모은 고객 추첨 대만 여행 상품권 등을 제공했다
- 카카오톡 공유 시 친구 수에 따라 모바일 아이스크림·커피 교환권을 지급하는 참여형 이벤트도 함께 실시했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 유안타증권은 오는 8월 31일까지 주식 모으기 서비스 이용 고객 대상 '국내주식 모으기 이벤트'를 실시한다고 29일 밝혔다.
유안타증권에 따르면 주식 모으기 서비스는 국내외 주식과 ETF·ETN 등 투자자가 원하는 종목을 일정 금액 또는 수량 단위로 자동 매수할 수 있는 서비스다. 매일·매주·매월 단위로 투자 주기를 설정할 수 있으며, 원하는 투자 계획에 맞춰 유연하고 꾸준한 분할 투자가 가능하다.
유안타증권은 우선 주식 모으기 서비스를 처음 이용하는 고객을 대상으로 'K-지수 용돈 지급' 이벤트를 실시한다. 국내주식 모으기를 성공한 고객에게 이벤트 기간 국내 주가지수가 기록한 최고치를 현금으로 산정해 증정하며, 1회 성공 시 코스닥 지수, 10회 이상 성공 시 코스피 지수와 연계해 현금 혜택을 제공한다.
'대만 VIP 초대권 증정' 이벤트도 진행한다. 국내주식 한 종목을 50만원 이상 모은 고객 중 1명을 추첨해 200만원 상당의 여행 상품권을 지급하며, 당첨 고객에게는 여행 추억을 담은 영상 제작 서비스도 지원된다.
누구나 참여할 수 있는 '카카오톡 공유' 이벤트도 실시한다. 이벤트 기간 내 카카오톡 친구에게 이벤트 페이지를 공유하면 공유 인원수에 따라 3명 이상 시 모바일 아이스크림 교환권, 10명 이상 시 모바일 커피 교환권을 제공한다.
장성철 유안타증권 Digital Transformation본부장은 "주식 모으기 서비스를 통한 꾸준한 투자 실천으로 국내 주식시장에서의 건전한 투자 경험은 물론 다양한 이벤트 혜택도 받길 바란다"며 "앞으로도 고객들이 쉽고 편리하게 국내주식에 투자할 수 있도록 다양한 서비스와 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com