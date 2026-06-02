화요일·음력 4월17일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월2일(화요일·음력 4월17일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 늦은 사랑에 빠져 행복을 만끽하겠다.
72년생 : 계획보다 더 많은 성과가 기다리겠다.
84년생 : 사람 복, 돈복이 매우 좋겠다.
96년생 : 마음먹은 대로 되겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 무엇을 하든 뜻대로 되겠다.
73년생 : 생각보다 좋은 결과가 있을 수 있겠다.
85년생 : 일일 잘 풀려나가 해결되겠다.
97년생 : 뜻대로 돈이 들어오겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 제갈공명 같은 사람을 얻겠다.
74년생 : 행동으로 옮겨야 할 시기이겠다.
86년생 : 신명나는 일이 생기겠다.
98년생 : 하는 일마다 성공할 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
75년생 : 이별하니 새로운 만남이 생기겠다.
87년생 : 사고 없이 고비를 넘기겠다.
99년생 : 직진하는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 눈치 볼 것 없이 밀고 가는 중요하겠다.
76년생 : 소신을 지키는 것이 중요하겠다.
88년생 : 새로운 성과로 이어지겠다.
00년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 영원한 원앙을 만나겠다.
77년생 : 대화하고 양보해야 문제가 풀리겠다.
89년생 : 옛것은 가고 미래가 현실을 열겠다.
01년생 : 자신의 생각을 분명하게 밝히는 것이 중요하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 사업이 나날이 번창하겠다.
78년생 : 신나는 일이 생기겠다.
90년생 : 웃을 일이 많겠다.
02년생 : 비바람 맞는 고난이 찾아오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 큰 보석을 가질 수 있겠다.
79년생 : 원하는 대로 일이 성사되겠다.
91년생 : 재물이 계속 쌓이겠다.
03년생 : 혹독한 시련이 기다리고 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 마음먹은 대로 행동해라.
80년생 : 귀인을 만나 좋은 소식을 듣겠다.
92년생 : 부귀공명 맛을 보겠다.
04년생 : 참으면서 함께한다는 희망이 힘을 주겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 갈등이 확 해결되겠다.
81년생 : 이별의 아픔을 극복해야 하겠다.
93년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
05년생 : 바닷가를 걸으며 사랑을 마음에 새기겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 큰 뜻이 이루어지겠다.
82년생 : 어렵고 힘들던 것이 없어지겠다.
94년생 : 생각대로 판세가 돌아가겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 새로운 사랑을 시작하겠다.
83년생 : 다시 도전하면 성공하겠다.
95년생 : 곳간에 쌀이 가득 차겠다.