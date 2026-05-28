산청군 대숲극장서 무용가 이은솔 창작춤 '대숲, 몸을 풀다' 공연

AI 핵심 요약beta
- 경남 산청군이 30일 남사예담촌 기산국악당에서 창작무용 공연을 연다고 28일 밝혔다
- 무용가 이은솔이 대숲극장 특성을 살린 창작춤 '대숲, 몸을 풀다'를 선보인다
- 대금·가야금·뮤지컬 넘버가 어우러진 무대로 자연 속 전통예술의 매력을 느끼는 시간이 될 전망이다
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 오는 30일 남사예담촌 기산국악당에서 전통춤을 바탕으로 한 창작무용 공연을 개최한다고 28일 밝혔다.
이번 공연은 오후 3시부터 열리며, 무용가 이은솔이 창작춤 '대숲, 몸을 풀다'를 선보인다. 공연은 대나무숲 안에 있는 기산국악당 대숲극장의 공간적 특성을 반영해 구성했다.
이은솔이 직접 안무한 작품을 중심으로 대금과 가야금 연주, 뮤지컬 넘버가 어우러진다. 자연과 몸의 움직임, 전통음악과 현대적 감성을 함께 담아낸 무대다.
이은솔은 서울예술단 정단원이자 전북대학교 무용과 출강 교수로 활동하고 있다. 유네스코 인류무형문화유산 '처용무' 전수자로도 알려져 있다.
함께 무대에 오르는 춤은소리 컴퍼니는 전통 한국무용의 원형에 현대적 감각을 더한 창작무용 단체다. 공연은 기상 상황 등 현지 여건에 따라 변경될 수 있다.
군 관계자는 "남사예담촌의 자연 속에서 전통예술의 매력을 느낄 수 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
m25322532@newspim.com