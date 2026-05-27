전북자치도, 김제에 200억 규모 국산콩 가공 거점 구축

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[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 김제시에 200억 원 규모의 국산콩 가공산업 전진기지를 조성한다.

전북자치도는 농식품부 주관 '국산콩 가공산업화 지원사업' 공모에 김제시가 최종 선정돼 올해부터 2028년까지 총사업비 200억 원을 확보했다고 27일 밝혔다.

우리콩 가공센터 조감도[사진=전북자치도]2026.05.27 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 단순 원물 생산 중심의 콩 산업 구조를 가공·유통·연구·체험·관광이 결합된 고부가가치 산업으로 전환하는 데 초점을 맞추고 있다.

사업비는 국비 80억 원, 도비 16억 원, 시비 64억 원, 자부담 40억 원 등으로 구성된다. 핵심 시설은 김제시 공덕면 공덕리 일원에 들어서는 '콩 가공센터'와 '융복합센터'다.

'콩 가공센터'에는 현대식 자동화 두부 생산라인과 친환경 폐수처리시설, 저장창고 등이 구축돼 국산콩의 안정적인 수매와 대량 가공 체계를 마련하게 된다.

또 '융복합센터'에는 콩 보관창고와 두부연구소, 체험홍보관 등을 조성해 연구·체험·관광 기능을 아우르는 6차 산업화 거점으로 육성할 계획이다.

김제시는 전국 최대 논콩 주산지로 올해 기준 논콩 재배면적이 7000ha에 달해 전북 전체의 44%, 전국의 27%를 차지하고 있다.

전북자치도는 이번 사업이 농가 소득 다각화와 지역 일자리 창출, 지역경제 활성화에도 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

특히 전북특별법 기반 농생명산업지구 예비지구인 '콩愛뜰' 김제 논콩산업 거점지구 조성과 연계돼 시너지 효과도 전망된다.

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