도로공사 광주전남-전남농업기술원, 휴게소 먹거리 확대 협약

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농특산물 판로 확대

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국도로공사 광주전남본부가 전남 농특산물의 고속도로 휴게소 진출 확대를 위해 전남도농업기술원과 협력에 나섰다.

한국도로공사 광주전남본부는 전남도농업기술원과 고속도로 휴게소를 활용한 전남 지역 농특산물 및 가공제품 소비 활성화와 판로 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

한국도로공사 광주전남본부, 전남도농업기술원 업무협약식. [사진=한국도로공사 광주전남본부] 2026.05.27 ej7648@newspim.com

협약은 고속도로 휴게소라는 공공 유통 플랫폼과 전남 농특산물 가공 기술을 연계해 지역 농업과 식품산업 간 상생 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 전남 농특산물과 농업기술원 개발 제품의 휴게소 매장 입점, 지역 농특산물을 활용한 시그니처 메뉴 공동 개발 및 브랜드화 등에 협력할 계획이다.

이에 따라 해남 고구마로 만든 고구마빵, 곡성 토란을 활용한 토란 떡볶이 등 가공식품이 이르면 올해 하반기부터 주요 고속도로 휴게소에 순차 도입될 예정이다.

또 친환경 농특산물을 활용한 '추억의 옛날 도시락'을 공동 기획·출시해 이용객에게 새로운 먹거리 경험을 제공하고 지역 농가의 안정적 판로 확보에도 기여할 것으로 기대된다.

김준영 한국도로공사 광주전남본부장은 "고속도로 휴게소가 지역의 맛과 문화를 알리는 공간으로 확대되고 있다"며 "전남 농특산물이 대표 먹거리로 자리 잡을 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com