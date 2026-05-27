"고장 전 미리 잡는다"…광양제철소 AI 예지정비 가속

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

데이터 자동분석...모델 구축 80% 단축

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코 광양제철소가 AI 기반 설비 이상예지 시스템을 도입해 예지정비 효율과 설비 안정성 제고에 나섰다.

포스코 광양제철소는 아마존웹서비스(AWS) 클라우드와 AI 에이전트를 기반으로 한 이상예지 시스템 'InnoPIMS'를 개발해 공개했다고 27일 밝혔다.

AWS Summit Seoul 2026에서 조현영 광양제철소 EIC기술부 리더가 AI기반 이상예지 시스템 'InnoPIMS'를 선보이고 있다.[사진=광양제철소] 권차열 기자 = 2026.05.27 chadol999@newspim.com

기존 예지정비 모델은 설비 이상을 사전에 감지하기 위한 코딩 작업에 장기간이 소요되고 개발자 간 역량 차이로 품질 유지에 어려움이 있었다.

'InnoPIMS'는 설비 고장 관련 데이터를 자동 분석해 별도 코딩 없이 현장 엔지니어가 직접 예지모델을 구축·적용할 수 있도록 설계됐다. 시범 운영 결과 모델 개발 기간은 평균 2주에서 약 2일로 80% 단축됐다.

또 AWS '세이지메이커(SageMaker)'를 활용해 설비 데이터를 상시 모니터링하고 수집 데이터를 기반으로 자체 재학습한 모델을 현장에 즉시 반영하는 기능을 구현했다. 이를 통해 이상 및 고장 징후를 사전에 감지하고 생산성과 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

해당 시스템은 지난 20일 서울 코엑스에서 열린 'AWS 서밋 서울 2026'에서 처음 공개됐다. 광양제철소는 향후 시스템 고도화와 함께 전 설비를 대상으로 한 클라우드 기반 원격 점검 체계 구축을 추진할 계획이다.

조현영 EIC기술부 리더는 "AI 기반 예지정비 도입으로 제조현장 혁신을 이뤘다"며 "데이터 기반 설비 관리 체계를 확대해 안정성과 생산 효율을 높이겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com