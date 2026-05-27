이범석 "주중동 복합커뮤니티센터 건립 추진"…생활밀착형 인프라 확충

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 이범석 청주시장 후보는 청주시 주중동 일대에 주민 생활밀착형 복합커뮤니티센터 건립을 추진하겠다고 27일 밝혔다.

해당 부지는 충북도 소유로 향후 도와의 협의를 통해 사업을 추진한다는 구상이다.

국민의힘 이범석 청주시장 후보가 율량·주성·주중동 주민과 만나 건의 사항을 청취하고 있다. [사진=이범석 캠프] 2026.05.27 baek3413@newspim.com

주중동 일대는 공동주택이 밀집한 지역으로 생활 인프라 수요가 꾸준히 제기돼 왔지만 문화·체육·복지시설은 상대적으로 부족한 상황이다.

이 후보는 실내수영장을 포함한 생활체육시설과 영유아보육시설, 어린이도서관, 노인복지시설, 주민편의시설 등을 복합 배치해 시민 누구나 이용할 수 있는 커뮤니티 공간을 조성하겠다고 설명했다.

아울러 오송·옥산·테크노폴리스 등 신규 공동주택 밀집지역에도 복합커뮤니티센터를 확대 설치하는 방안도 함께 추진할 계획이다.

이 후보는 "행정에서 시민과의 소통은 무엇보다 중요하다"며 "지속적인 소통을 통해 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 행정을 이어가겠다"고 말했다.

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