[MLB] 김하성 4타수 무안타 타율 0.105...잇단 호수비로 위안

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애틀랜타, 보스턴에 7-6...2연패 탈출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 타격 슬럼프에 빠진 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 1할대 시즌 타율마저 붕괴될 위기다.

김하성은 27일(한국시각) 미국 매사추세츠주 보스턴의 펜웨이파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 보스턴 레드삭스와의 원정경기에 유격수, 8번 타자로 선발 출전해 4타수 무안타 2삼진에 그쳤다. 이틀 연속 무안타로 침묵한 김하성의 시즌 타율은 0.118에서 0.105(38타수 4안타)까지 추락했다.

올해 초 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 힘줄이 파열된 김하성은 부상자 명단(IL)에서 시즌을 시작했다. 마이너리그 재활경기에서 타율 0.286(28타수 8안타)을 기록하며 기대를 모았으나 빅리그 복귀 후 좀처럼 타격감을 찾지 못하고 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성. [사진=로이터] 2026.05.27 psoq1337@newspim.com

이날도 주자 있는 찬스마다 고개를 숙였다. 2회초 2사 1, 2루 첫 타석에 들어선 김하성은 보스턴 좌완 선발 레인저 수아레스의 5구째 바깥쪽 체인지업에 헛스윙 삼진으로 물러났다. 4회초 2사 1루에서는 낮은 체인지업을 건드려 3루수 땅볼에 그쳤다.

팀이 역전에 성공한 6회초 무사 2, 3루 기회도 살리지 못했다. 바뀐 투수 그레그 와이서트를 상대로 다시 한번 3루수 땅볼로 돌아섰다. 8회초 마지막 타석에서는 우완 타이론 게레로의 시속 150.6km 슬라이더에 배트가 나오며 삼진을 당했다.

반면 수비에서는 빛났다. 6회말 무사 만루의 실점 위기에서 미키 개스퍼의 내야 타구를 잡아 직접 2루를 밟고 1루로 정확히 송구했다. 아웃카운트 두 개를 한 번에 올린 이 수비로 애틀랜타는 단 1점만 내주며 고비를 넘겼다.

애틀랜타는 보스턴의 9회말 추격을 뿌리치고 7-6으로 승리하며 2연패에서 벗어났다. 37승 18패를 기록한 애틀랜타는 내셔널리그 동부지구 선두 자리를 굳건히 지켰다. 7번 마이클 해리스 2세가 4타수 4안타(1홈런) 3타점으로 타선을 이끌었고 선발 스펜서 스트라이더는 5이닝 3실점으로 시즌 3승째를 챙겼다.

이날 LA 다저스의 김혜성과 샌디에이고 송성문은 벤치에서 출발했다.

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