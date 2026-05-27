김해시, 문체부 '계획공모형 지역관광개발사업' 선정…120억 원 확보

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역사·문화·상권 결합한 관광 축 구상

관광 전문인력 양성 통한 지역 발전

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 문화체육관광부 주관 '2026년 계획공모형 지역관광개발사업' 공모에서 최종 선정돼 국비 60억 원과 지방비 60억 원 등 총 120억 원의 사업비를 확보했다고 27일 밝혔다.

계획공모형 지역관광개발사업은 지방자치단체가 주도해 지역의 특화된 문화·관광 자원을 발굴하고 이를 통해 지속 가능한 관광 생태계를 구축해 지역경제를 활성화하는 것을 목표로 한 문화체육관광부 공모 사업이다.

경남 김해시 문체부 계획공모형 지역관광개발사업 포스터[사진=김해시] 2026.05.27

김해시는 '하늘로 바다로, 김해로(路)'를 슬로건으로 가야 역사와 로컬 문화, 청년 인력, 다문화 자원을 연계해 동남권의 글로벌 관광 관문도시로 도약하겠다는 비전을 제시해 경남도 심사와 문체부 서면·현장 심사에서 높은 평가를 받았다.

사업 대상지는 회현동 일원이다. 김해시는 올해 하반기 기본계획 수립에 착수해 2030년까지 5년간 120억원을 투입, 핵심사업·연계협력사업·관리운영사업 등 3개 분야 총 9개 단위 사업을 단계적으로 추진할 계획이다.

핵심사업은 관광 통합 플랫폼 역할을 할 '아유타(我有安) 라운지' 조성·운영, 봉황대길 명소화 사업, 지역 미식 자원을 활용한 김해 카레축제 운영, 관광 브랜딩 사업 등 4개로 구성했다.

연계협력사업은 야간 체류형 관광 프로그램인 '가야의 밤 프로그램' 운영, 김해공항과 크루즈 기항지를 잇는 '하늘길·바닷길 정책연계사업' 등 2개다.

관리운영 분야에서는 홍보·마케팅, 사업조직 구성 및 인력 양성, 모니터링 및 성과 평가 등 3개 프로젝트를 통해 사업 관리 체계를 갖춘다는 방침이다.

김해시는 도내 방문객 2위 관광지인 수로왕릉을 핵심 거점으로 삼고 인근 김해한옥체험관, 봉황대공원, 봉황대길, 동상시장 등 인근 자원을 연계해 회현동 일대를 역사·문화·상권이 결합된 관광 축으로 묶는 구상을 내놓았다.

김해문화관광재단, 김해DMO사업단(봉황대협동조합), 지역 대학 등과 협력하는 민·관 거버넌스를 가동해 지역 밀착형 관광 전문인력을 양성과 활용에 나설 계획이다.

news2349@newspim.com