완주군 'K-풍류 관광거점' 조성…체류형 관광도시 도약

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문체부 공모 선정 기반 '오성·위봉마을' 관광개발 본격화

풍류길·공연마당·감성쉼터 연계한 고품격 관광인프라 구축

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 문체부 주관 '2026년 계획공모형 지역관광개발사업'에 최종 선정되며 체류형 관광도시 조성에 속도를 내고 있다.

완주군은 이번 공모 선정으로 확보한 총 138억 원 규모의 사업비를 투입해 소양면 오성마을과 위봉마을 일원 관광개발사업을 본격 추진한다고 27일 밝혔다. 이 가운데 국·도비는 78억 원이다.

소양면 오성마을과 위봉마을 일원[사진=완주군]2026.05.27 gojongwin@newspim.com

군은 '세계를 품는 K-풍류의 성지, 완주 풍류도원'을 주제로 오는 2030년까지 5년간 오성마을 일대를 고품격 체류형 관광지로 육성할 계획이다.

주요 사업으로는 오성제와 오성한옥마을을 연결하는 순환형 풍류길 조성과 풍류를 주제로 한 공연이 펼쳐지는 풍류공연마당 조성, 소리와 미식, 경관, 서화 등을 체험할 수 있는 풍류쉼터 조성 등이 추진된다.

완주군은 이번 사업을 통해 국내 관광객은 물론 해외 관광객 유치에도 적극 나서 대한민국 대표 방한 관광지로 성장한다는 구상이다.

군은 올해 국비 1억 원을 우선 확보해 전문가와 주민 의견을 반영한 기본계획 수립에 착수할 예정이다. 이어 2027년부터는 관광 기반시설 조성과 함께 다양한 체험 프로그램 운영 등 하드웨어와 소프트웨어 사업을 병행 추진한다.

이종훈 완주군수 권한대행은 "철저한 사업 준비를 통해 지역의 고유한 매력을 극대화하겠다"며 "세계인이 찾는 체류형 관광 명소로 완성해 지역 발전으로 이어가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com