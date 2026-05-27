광주시, 전기차 보조금 450대 추가 지원…28일부터 신청

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승용차 754만원·화물차 1365만원·승합차 최대 6500만원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 오는 28일부터 친환경 자동차 보급 확대를 위해 '제2차 전기자동차 민간보급 사업'을 추진한다.

27일 광주시에 따르면 이번에 추가로 배정된 물량은 총 450대다. 차종별로는 전기승용차 350대, 전기화물차 100대이며 기존 전기승합차 잔여 물량 19대에 대한 신청도 계속 받는다.

전기차 충전소의 모습. [사진=뉴스핌DB]

전기승용차는 오는 28일 오전 10시부터, 전기화물차는 내달 1일 오전 10시부터 각각 보조금 신청을 받는다.

전기차 보조금은 국비와 지방비를 합산해 차등 지원된다.

지원 금액은 차량 성능과 규모에 따라 전기승용차(중·대형) 최대 754만원, 전기화물차(소형) 최대 1365만원, 전기승합차(중형) 최대 6500만원까지다.

신청 자격은 구매지원 신청일 기준 30일 이상 광주에 주소를 둔 18세 이상 시민과 광주지역 내 사업장을 둔 기업·단체 등이다.

전기차 보조금 지원 내용과 대상 차종 등 자세한 사항은 광주시 누리집과 무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있다.

bless4ya@newspim.com