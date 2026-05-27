전남도, 의료법인 58곳 운영 점검...불법 의료기관 근절

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 합동수사팀 출범에 맞춰 도내 의료법인 전반을 집중 점검한다.

전남도는 내달 30일까지 도내 의료법인 58곳(의료기관 65개소)을 대상으로 운영 전반에 대한 지도·점검을 실시한다고 27일 밝혔다.

의료법인 지도 점검. [사진=전남도] 2026.05.27 ej7648@newspim.com

이번 점검은 최근 서울서부지검에 설치된 '불법 의약사범 합동수사팀' 출범에 발맞춰 불법 의료기관 개설·운영을 차단하기 위해 마련됐다.

앞서 대검찰청은 지난 18일 사무장병원 등 불법 의료기관을 근절하기 위해 검찰·경찰·보건복지부·건강보험공단·건강보험심사평가원·국세청·금융감독원 등 7개 기관 30명 규모의 합동수사팀을 구성했다. 이들은 불법 의료기관 운영, 비급여 과잉진료, 보험금 허위청구 등을 집중 수사하고 범죄수익 환수와 행정처분을 연계한다.

전남도는 ▲법인 기본재산 관리 실태 ▲정관 변경 절차 준수 여부 ▲부대사업 운영 적정성 ▲회계 처리 투명성 등 법인 운영 전반을 점검한다. 경미한 사항은 현장 시정 조치하고 기본재산 임의 처분 등 중대한 위반은 행정처분 등으로 엄정 대응할 방침이다.

또 지난해 점검에서 확인된 법인 운영 소홀(14건), 정관 절차 미준수(17건), 회계 처리 미준수(4건) 사례의 재발 방지를 위해 현장 컨설팅도 병행한다.

전남도 관계자는 "의료법인의 공공성에 걸맞은 투명한 운영이 필요하다"며 "지도·점검을 통해 안정적인 의료 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다. 전남도는 하반기 의료법인 담당자를 대상으로 직무교육도 진행할 계획이다.

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