"그렇게 좋다며"…괴산 전지훈련 재방문 잇따라

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6~8월 184팀 3680명 집결…지역경제 4억 효과 기대

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 전국 스포츠 팀의 전지훈련지로 자리 잡으며 재방문이 이어지고 있다.

체육 인프라와 행정 지원을 앞세운 유치 전략이 효과를 내고 있다는 평가다.

레슬링 선수들의 전지훈련 모습. [사진=괴산군] 2026.05.27 baek3413@newspim.com

괴산군은 6월 4일부터 8월 4일까지 문화체육센터와 스포츠타운 일원에서 탁구 국가대표 후보 선수단과 중등부 야구·축구 선수단 전지훈련을 재유치했다고 27일 밝혔다.

이 기간 184개 팀, 3680여 명이 괴산에 머물며 체력·기술 훈련과 실전 감각 강화에 나선다.

군은 숙박·식사·간식 소비 등을 통해 최소 4억 원 이상의 지역 경제 효과를 기대하고 있다.

이는 지난해 연간 전지훈련 유치로 거둔 경제 유발 효과(약 2억9000만 원)를 웃도는 규모다.

괴산의 스포츠 마케팅 성과는 이미 올해 초부터 나타났다.

지난 동계 기간 3개 종목 41개 팀, 1100여 명이 전지훈련을 진행하며 약 3억3000만 원의 경제 효과를 냈다.

이달 초에는 레슬링 국가대표팀과 우즈베키스탄 선수단 등 250여 명이 합동 훈련을 실시해 약 2억 원의 소비가 발생했다.

대규모 전국 대회도 잇따라 열린다.

100여 개 팀, 1300여 명이 참가하는 '제3회 유기농배 전국 장사 씨름 대회'와 70여 개 팀, 2000여 명 규모의 '2026 자연울림괴산 전국 유소년 축구 페스티벌'이 개최를 앞두고 있다.

군은 두 대회에서만 10억 원 이상의 경제 파급 효과를 예상한다.

괴산이 전지훈련지로 주목받는 배경에는 체육 시설과 지원 정책이 있다.

스포츠타운 축구장, 문화체육센터, 국민체육센터 등 종목별 인프라를 갖췄고 시설 사용료와 임차비 보조 등 인센티브도 제공한다. 지역 병원과 협력해 선수단 진료비의 50%를 지원하는 의료 체계도 운영 중이다.

홍수경 군 체육진흥과장은 "선수들이 훈련에만 집중할 수 있는 환경을 조성하고 있다"며 "스포츠 마케팅을 강화해 전지훈련 유치를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com