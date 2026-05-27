증평군, 비위 발생하면 '청렴 경보'…색상으로 한눈에

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공직자 5대 비위 따라 3단계 표시… "일상 속 청렴 체감"

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군이 공직 사회 비위 발생 상황을 실시간으로 알리는 '청렴기상특보' 서비스를 도입했다. 공직 비위를 기상특보처럼 시각화해 내부 경각심을 높이겠다는 취지다.

증평군청. [사진 = 뉴스핌DB]

증평군은 공무원 비위 발생 여부를 색상과 단계별 이미지로 표시하는 알림 서비스를 본격 운영한다고 27일 밝혔다. 직원들이 매일 접속하는 새올 행정 시스템 메인 화면에 배너 형태로 표출돼 누구나 즉시 확인할 수 있다.

특보는 금품·향응 수수, 공금 횡령·유용, 성범죄, 음주운전, 직무 관련 비위 등 '공직자 5대 비위'를 기준으로 발령된다. 충북 도내 비위가 없으면 파란색 '양호', 도내 다른 기관에서 발생하면 노란색 '주의', 증평군 내부에서 발생하면 빨간색 '경보'가 표시된다. 한 번 발령된 특보는 2주간 유지된다.

군은 이번 시스템이 공직자 스스로 청렴 의식을 환기시키고 조직 내 부패 예방 문화를 일상화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 "청렴을 일상 속에서 체감할 수 있도록 기획한 것"이라며 "비위를 사전에 차단하고 군민 신뢰를 높이는 행정으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com