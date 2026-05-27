경기도·한전 '기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업' 추진

사회복지시설 250곳 대상 고효율 냉난방기 구매 비용 최대 400만원 지원

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 고효율 냉난방기 구매 비용을 시설당 최대 400만 원까지 지원하는 '기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업'을 추진한다고 27일 밝혔다. 이는 한국전력공사(경기북부본부·경기본부)와 협력해 고양과 용인 등 17개 시군에 있는 사회복지시설 250곳을 대상으로 한다.

경로당 냉난방기 설치사진. [사진=경기도]

도에 따르면 총 10억 원이 투입되는 올해 사업은 한국전력공사가 전체 사업비의 50%를 부담하고 나머지 비용을 경기도와 시군이 공동으로 부담하는 구조로 설계됐다. 복지시설에는 고효율 기기 구매 가격의 100% 이내에서 최대 400만 원까지 실질적인 지원을 할 수 있게 됐다.

이번 사업은 시군 수요조사를 거쳐 선정된 사회복지관, 노인의료복지시설, 장애인거주시설 등 사회복지시설을 대상으로 이뤄진다.

앞서 경기도는 2024년 10월 한국전력공사와 '경기도형 기후격차 해소를 위한 EERS(고효율기기 보급) 보급 협약'을 체결하고 오는 2027년까지 3년 동안 총 30억 원을 투입해 약 780곳을 지원한다는 계획을 세웠다. 실제로 지난해에는 약 8억 4000만 원을 집행해 도내 복지시설 279곳에 최신 고효율 냉난방기 설치를 마쳤다.

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "고효율 냉·난방기 지원을 통해 온실가스 감소 및 사회복지시설의 경제적 부담을 덜어줄 것으로 기대된다"며 "앞으로도 사회복지시설의 에너지복지 환경개선을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

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