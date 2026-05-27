주택관리사협회 전북 회원 30여명, 이원택 후보 지지 선언

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전북 발전 적임자 평가 속 민주당 정통 후보 지지

주거복지 강화·경제 활성화 약속 통한 현장 행보 '부각'

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 대한주택관리사협회 전북도회는 회원들이 이원택 민주당 전북도지사 후보 지지를 선언하며 힘을 보탰다고 27일 밝혔다.

주택관리사협회 전북도회 완산지부와 덕진지부 회원 30여 명은 전날 이원택 후보 선거사무소를 찾아 공식 지지를 표명했다.

주택관리사협회 전북회원들이 이원택 민주당 전북도지사 후보 지지를 선언했다.[사진=이원택 캠프] 2026.05.27 gojongwin@newspim.com

이들은 "도민들과 긴밀히 소통하며 현장 중심 정치를 이어온 민주당 정통 후보인 이원택 후보를 지지한다"며 "전북특별자치도의 성공적인 도약과 발전을 이끌 적임자라는 데 공감했다"고 말했다.

이어 "강한 추진력과 소통 능력을 바탕으로 전북을 하나로 이끌 후보라고 판단했다"고 지지 배경을 설명했다.

이원택 후보는 "현장에서 묵묵히 역할을 다하는 주택관리사들의 권익 향상과 애로사항 해결을 도정 주요 과제로 챙기겠다"며 "도민들의 안정적인 주거 복지 실현과 전북 경제 활성화를 위해 반드시 승리로 보답하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com