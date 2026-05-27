美 LA 뒤흔든 이틀간의 한류 축제... K엑스포, K라이프스타일로 즐겼다

문체부·콘진원, K-EXPO USA…누적 관람객 4만여 명·6000석 만석

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관한 '2026 K-EXPO USA: All about K-style(K-엑스포)'가 지난 23일부터 이틀간 미국 로스앤젤레스에서 열려 4만여 명의 관람객을 끌어모으며 성황리에 막을 내렸다.

'2026 K-EXPO USA' 프로그램 '랜덤 K팝 댄스플레이'에 3백여 명 이상의 참가자가 K팝 음악에 맞춰 춤을 추고 있는 모습. [사진= 콘진원]

K-팝 공연과 콘텐츠 전시 중심으로 시작한 K-엑스포는 올해 K-푸드·K-뷰티·K-스포츠까지 아우르는 라이프스타일 종합 한류 박람회로 확대됐다. 행사장에는 한국의 다양한 생활문화를 직접 체험할 수 있는 공간이 마련돼 현지 관람객의 큰 호응을 얻었다.

북미 시장에서 대표 K-식품 브랜드로 자리 잡은 농심은 'K-매운맛 식품 구역'과 '한강라면 구역'을 운영하며 관람객의 발길을 끌었다. 대한축구협회는 '2026 북중미 월드컵'을 앞두고 대한민국 축구 국가대표팀 라커룸 체험 공간을 마련했으며, 대한화장품산업연구원은 퍼스널 컬러 진단과 맞춤형 화장 시연을 결합한 체험형 K-뷰티 프로그램을 선보였다. 넷플릭스는 북미에서 주목받은 한국 콘텐츠 포스터와 미공개 장면 사진을 공개하는 'K-스타존'을 운영했다.

미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 '2026 K-EXPO USA'에는 이틀간 4만여명의 관람객이 전시를 시청하고 체험했다. [사진= 콘진원]

한국농수산식품유통공사(aT)와 공동 기획한 쿠킹쇼에서는 LA 현지 식재료를 활용한 이색 한식 메뉴가 등장했다. 배우 류수영은 '배 김치'와 '광어 김밥'을, 송훈 셰프는 '넙치 타르타르 타코와 김튀일'을 선보이며 익숙함과 새로움이 공존하는 레시피로 현지 관람객의 호응을 얻었다.

피콕 극장에서 펼쳐진 K-팝 공연에는 박재범(Jay Park)·피원하모니(P1Harmony)·롱샷(LNGSHOT) 등이 무대에 올랐다. 6000여석의 공연장을 가득 채운 현지 관객들은 한국어 노래를 함께 따라 부르며 K-팝의 열기를 실감케 했다.

K-푸드 전도사 배우 류수영(왼쪽)과 스타쉐프 송훈이 쿠킹쇼 프로그램 후 현장에 참가한 관객들과 함께 하는 모습. [사진= 콘진원]

이번 행사는 한국계 미국인 예술가 지원 단체(KAFA), 아시아계 엔터테인먼트 산업 발전 기구(CAPE) 등 LA 현지 문화예술 기관과 실질적인 협력 네트워크를 구축했다는 점에서도 의미가 크다. 캐런 배스 LA 시장은 공연에 앞서 직접 참석해 문체부와 참여 K-팝 아티스트들에게 감사 증서를 전달하며 K-엑스포의 위상을 높였다.

'미디어 프리뷰'에서는 콘텐츠·식품·뷰티 등 연관 산업 관계자들이 한류의 경제적 가치와 산업 간 협업 가능성을 논의했다. 농심 USA 김경조 대표는 "K-콘텐츠 열풍과 맞물려 비로소 큰 결실을 보고 있다"고 말했고, 대한화장품산업연구원 박상훈 실장은 "현재 미국 내 수입 화장품 시장에서 한국 화장품이 1위를 기록하고 있다"고 밝혔다.

콘진원 유현석 원장직무대행은 "K-콘텐츠가 글로벌 문화를 넘어 일상으로 스며들고 있음을 확인했다"며 "K-콘텐츠의 글로벌 영향력 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

K-엑스포는 6월 프랑스 파리, 9월 멕시코시티에서 연이어 개최될 예정이다.

24일 '2026 K-EXPO USA' 주최사인 문화체육관광부 김영수 제1차관(오른쪽)은 캐런 배스 LA시장으로부터 감사 증서를 받았다. [사진= 콘진원]

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