'관광·교통 정책협의회' 출범…외국인 관광객 이동 불편 해소 나선다

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 국토교통부가 관광객의 지역 이동 편의 향상을 위해 손을 맞잡았다.

문체부 통계에 따르면 4월 방한 외국인 관광객은 2개월 연속 '월 200만명'을 돌파했다. [사진= 뉴스핌 DB]

양 부처는 '관광-교통 정책협의회'를 구성하고 27일 정부세종청사에서 첫 번째 협의회를 개최한다. 협의회는 양 부처 실장급을 공동 위원장으로, 정책기획·집행 핵심 관계자 8명 내외로 꾸려졌다. 안건별로 주재를 번갈아 맡으며 부처 간 칸막이를 허물고 관광객의 복합적인 이동 문제를 빠르게 해결하는 데 초점을 맞췄다.

이날 제1회 협의회에서는 '제11차 국가관광전략회의'의 협업 과제 이행 실적을 점검하고 추가 쟁점 과제를 논의했다. 외국인 관광객의 이동 범위를 수도권에서 지역으로 확장하기 위한 과제들도 함께 다뤘다. 수요응답형 교통(DRT) 및 버스 확충, 심야 공항버스 리무진 신설, 고속철도(KTX) 사전 예매 기간 확대, 플랫폼 택시 전용 승·하차 구역 설치, 관광통합패스 운영 등이 주요 논의 항목이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 "외래객 3000만 명 목표 달성을 위해서는 지역관광 활성화가 필수적이며, 그 핵심은 지역으로의 이동 편의성 확보"라며 "입국부터 출국까지 모든 여정에 불편함이 없는 관광환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

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