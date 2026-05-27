[뉴스핌 여론조사] 전국 7개 지역 광역 판세 요동…부산·대구·충북·충남 '초접전'

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서울·부산·대구·경남·대전·충남·충북지사 여론조사

서울 '정원오 vs 오세훈'...오차범위 밖 우세 유지

충청권 초접전…충남 0.4%p·충북 4.6%p 접전

영남권 혼전 확대…부산·대구 초접전 속 경남 민주 우세

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 일주일 앞두고 전국 주요 광역단체장 선거에서 국민의힘 후보들이 지지층 결집과 함께 추격 흐름을 보이면서 일부 지역은 더불어민주당 후보와 초접전 양상으로 재편되고 있는 것으로 27일 집계됐다.

부산시장과 충남지사 선거는 초접전 구도가 형성됐고 충북지사와 대구시장도 오차범위 내 혼전 양상이 나타났다. 반면 서울, 경남, 대전에서는 민주당 후보가 오차범위 밖에서 여전히 우세한 흐름을 보였다.

종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 리얼미터가 최근 실시한 서울, 부산, 대구, 경남, 대전, 충남, 충북 총 7개 지역 광역단체장 후보 지지율 조사 결과다.

◆ 서울 '정원오 vs 오세훈'...오차범위 밖 우세 유지

지난 24~25일 실시된 서울시장 조사에서는 정원오 민주당 후보 48.8%, 오세훈 국민의힘 후보 41.4%를 기록했다. 격차는 7.4%p로 오차범위 밖이었다.

지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다.

◆ '충북·충남·대전' 충청권 초접전…충남 0.4%p·충북 4.6%p 접전

충남은 이번 조사 대상 지역 가운데 가장 치열한 승부가 펼쳐지는 곳이었다. 지난 18~19일 실시된 충남지사 조사에서 박수현 민주당 후보 43.5%, 김태흠 국민의힘 후보 43.9%로 조사됐다. 격차는 오차범위 내인 0.4%포인트(p)에 불과했다.

지역별로는 ▲천안시 김 후보 47.0%, 박 후보 39.8% ▲아산시·당진시 박 후보 49.1%, 김 후보 38.4% ▲보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군 김 후보 46.2%, 박 후보 39.3% ▲공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군 박 후보 48.7%, 김 후보 40.1%였다.

충북 역시 접전 양상이었다. 지난 20~21일 실시된 충북지사 조사에서 신용한 민주당 후보 45.4%, 김영환 국민의힘 후보 40.8%였다. 격차는 오차범위 내인 4.6%p였다.

지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주시·제천시·단양군 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은군·옥천군·영동군·괴산군·증평군·진천군·음성군 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%로 조사됐다.

대전은 민주당 우세 흐름이 이어졌다. 지난 19~20일 실시된 대전시장 조사에서 허태정 민주당 후보가 51.4%로 과반을 기록했고 이장우 국민의힘 후보는 37.0%였다. 격차는 오차범위 밖인 14.4%p였다.

▲동구 허 후보 57.3%, 이 후보 33.4% ▲중구 허 후보 57.8%, 이 후보 34.3% ▲서구 허 후보 48.2%, 이 후보 37.6% ▲유성구 허 후보 44.8%, 이 후보 42.0% ▲대덕구 허 후보 57.8%, 이 후보 32.9%다.

◆ '부산·대구·경남' 영남권 혼전 확대…부산·대구 초접전 속 경남은 민주 우세

부산도 초접전 흐름이었다. 지난 23~24일 실시된 부산시장 조사에서 전재수 민주당 후보 44.8%, 박형준 국민의힘 후보는 42.8%였다. 격차는 오차범위 내인 2.0%p에 불과했다.

지역별로 ▲사하구·서구·영도구·중구 전 후보 50.2%, 박 후보 39.4% ▲남구·동구·부산진구 전 후보 46.6%, 박 후보 41.7% ▲강서구·북구·사상구 전 후보 43.8%, 박 후보 42.2% ▲금정구·동래구·연제구 전 후보 44.5%, 박 후보 43.2% ▲기장군·수영구·해운대구 전 후보 40.2%, 박 후보 46.8%다.

지난 22~23일 실시된 대구시장 조사에서는 추경호 국민의힘 후보가 48.0%, 김부겸 민주당 후보가 43.0%로 조사됐다. 격차는 오차범위 내인 5.0%p였다.

지역별로 ▲북구·동구·군위군 김 후보 46.8%, 추 후보 44.1% ▲중구·서구·남구·수성구 추 후보 48.7%, 김 후보 40.8% ▲달서구·달성군 추 후보 51.4%, 김 후보 41.3%로 조사됐다.

지난 21~22일 실시된 경남지사 조사에서는 김경수 민주당 후보가 49.3%, 박완수 국민의힘 후보가 40.5%를 기록했다. 격차는 오차범위 밖인 8.8%p였다.

지역별로는 ▲창원시 김 후보 48.1%, 박 후보 44.0% ▲김해시·양산시 김 후보 55.4%, 박 후보 36.1% ▲진주시·밀양시·의령군·함안군·창녕군·산청군·함양군·거창군·합천군 김 후보 47.0%, 박 후보 38.7% ▲거제시·통영시·사천시·남해군·하동군·고성군 김 후보 45.2%, 박 후보 43.2%다.

◆ 조사 개요

서울 조사는 리얼미터가 지난 24~25일 서울 거주 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 실시했다. 응답률은 6.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p다.

부산 조사는 지난 23~24일 부산 거주 만 18세 이상 남녀 805명을 대상으로 실시됐다. 응답률은 8.5%, 표본오차는 ±3.5%p다. 대구 조사는 지난 22~23일 대구 거주 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 실시됐다. 응답률은 8.2%, 표본오차는 ±3.5%p다.

충북 조사는 지난 20~21일 충북 거주 만 18세 이상 남녀 804명을 대상으로 실시됐다. 응답률은 7.7%, 표본오차는 ±3.5%p다. 경남 조사는 지난 21~22일 경남 거주 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 실시됐다. 응답률은 8.1%, 표본오차는 ±3.5%p다.

대전 조사는 지난 19~20일 대전 거주 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 실시됐다. 응답률은 8.1%, 표본오차는 ±3.5%p다. 충남 조사는 지난 18~19일 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시됐다. 응답률은 8.2%, 표본오차는 ±3.5%p다.

모든 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

oneway@newspim.com