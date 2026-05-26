임문영 광산을 후보 "AI로 범죄 사전 감지"…안전도시 공약

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'광산구 여고생 사건'에 따른 후속 대책

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 후보가 '24시간 안전한 우리 동네' 공약을 내놨다.

임 후보는 26일 광주시의회 브리핑룸에서 정책 발표 기자회견을 개최하고 "인공지능(AI)에 기반한 도시안전 통합관리체계를 구축하겠다"고 약속했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 후보가 26일 광주시의회 브리핑룸에서 정책 발표 기자회견을 하고 있다. 2026.05.26 bless4ya@newspim.com

학교 주변, 골목길, 어린이·노인보호구역, 여성 안심귀갓길, 어르신 산책로 등에 AI 기술을 활용해 사전에 위험을 감지하는 시스템을 활용해 범죄에 대응하겠다는 것이다. 이를 위해 CCTV와 교통·기상정보, 각종 센서, 신고·민원·행정정보를 통합 분석하도록 연계할 방침이다.

실제로 위험이 발견될 경우 112·119에 자동으로 신호가 전달돼 신속한 대응이 가능하도록 하는 방식이다.

임 후보는 "최근 광산구 여고생 살인 사건 현장에 마련된 추모 공간을 찾고 너무나 큰 충격을 받았다"며 "아이들이 안심하고 학교에 다니고 어르신들이 편안히 산책하며 시민 누구나 두려움 없이 귀가할 수 있는 도시를 만드는 것이 정치의 역할"이라고 강조했다.

그는 "기술은 사람을 대신하기 위해 존재하는 것이 아니라 사람을 더 세심하게 지키기 위해 존재해야 한다"며 "AI는 산업단지 안에만 머물러서는 안 되고 시민의 통학길과 귀갓길, 일상을 지키는 기술이 돼야 한다"고 말했다.

이 밖에 ▲교통·재난 위험 예측 및 실시간 대응 서비스 ▲복지 사각지대 예방형 AI 안전돌봄 연계 ▲시민체감형 안전 알림서비스 도입 등 과제도 발표했다.

임 후보는 "광산을을 대한민국 AI 안전도시의 시작점으로 만들겠다"며 "AI 기반 위험 감지와 실시간 대응, 촘촘한 돌봄 시스템을 통해 시민이 체감하는 24시간 안전도시 광주를 실현하겠다"고 밝혔다.

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