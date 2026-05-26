"문학 꿈꾸는 청년 모여라"…문학관 인턴십 올해 첫 시행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 국립한국문학관이 26일부터 6월 5일까지 전국 21개 문학관에서 근무할 청년인턴 50명을 모집한다.

[자료= 국립한국문학관]

올해 처음 시행되는 '문학관 인턴십 지원' 사업은 문학 분야 청년들에게 현장 실무경험을 제공하기 위해 마련됐다. 지원 자격은 한국문학 관련 전공자이거나 도서관·서점 등 관련 시설에서 6개월 이상 근무한 경력이 있는 만 19~39세 청년이다. 전국 공사립 문학관 21곳 중 원하는 곳을 선택해 지원할 수 있다.

최종 선발자는 7월부터 12월까지 6개월간 주 40시간(하루 8시간, 주 5일) 근무하며 월 약 216만 원의 급여를 받는다. 인턴은 개별 문학관과 근로계약을 맺고 한국문학 관련 전시 기획·운영, 문학 자료 수집·보존 및 데이터베이스화, 문학관 프로그램·행사 지원 및 홍보 등의 업무를 담당한다.

국립문학관은 참여자 역량 강화를 위해 문학관 전시 기획, 한국문학 유산 수집·보존 처리, 대중 프로그램 기획 및 홍보 등 맞춤형 실무 교육도 지원할 계획이다. 문체부와 국립문학관은 채용 절차의 공정성 확보와 직장 내 괴롭힘 예방을 위해 6월 첫째 주 참여 문학관 전체를 대상으로 관련 지침 안내와 사전교육도 진행한다.

fineview@newspim.com