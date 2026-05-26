"문학 꿈꾸는 청년 모여라"…문학관 인턴십 올해 첫 시행

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 국립한국문학관이 26일부터 전국 문학관 청년인턴 50명을 모집했다
- 지원 대상은 한국문학 관련 전공자 또는 관련 시설 근무 경력 있는 만 19~39세 청년이다
- 선발자는 7월부터 12월까지 주 40시간 근무하며 전시·자료관리·프로그램 운영 등 업무를 수행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 국립한국문학관이 26일부터 6월 5일까지 전국 21개 문학관에서 근무할 청년인턴 50명을 모집한다.
올해 처음 시행되는 '문학관 인턴십 지원' 사업은 문학 분야 청년들에게 현장 실무경험을 제공하기 위해 마련됐다. 지원 자격은 한국문학 관련 전공자이거나 도서관·서점 등 관련 시설에서 6개월 이상 근무한 경력이 있는 만 19~39세 청년이다. 전국 공사립 문학관 21곳 중 원하는 곳을 선택해 지원할 수 있다.
최종 선발자는 7월부터 12월까지 6개월간 주 40시간(하루 8시간, 주 5일) 근무하며 월 약 216만 원의 급여를 받는다. 인턴은 개별 문학관과 근로계약을 맺고 한국문학 관련 전시 기획·운영, 문학 자료 수집·보존 및 데이터베이스화, 문학관 프로그램·행사 지원 및 홍보 등의 업무를 담당한다.
국립문학관은 참여자 역량 강화를 위해 문학관 전시 기획, 한국문학 유산 수집·보존 처리, 대중 프로그램 기획 및 홍보 등 맞춤형 실무 교육도 지원할 계획이다. 문체부와 국립문학관은 채용 절차의 공정성 확보와 직장 내 괴롭힘 예방을 위해 6월 첫째 주 참여 문학관 전체를 대상으로 관련 지침 안내와 사전교육도 진행한다.
fineview@newspim.com