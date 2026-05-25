백악관 고위 관료 "미·이란 합의 임박했으나 24일 타결은 아닐 듯"

악시오스 "백악관 일요일 합의 어렵다 평가"

트럼프도 협상단에 "서두르지 말라" 지시

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 백악관이 이란과 전쟁 종식 합의가 임박했으나 24일(현지시간)에는 타결이 어려울 것으로 보고 있다고 미국 매체 악시오스가 보도했다. 백악관은 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이를 비롯한 이란 지도부의 승인까지 며칠이 더 걸릴 수 있다고 평가했다.

악시오스에 따르면 미국 고위 관계자는 이날 기자단 브리핑에서 백악관이 이란과의 전쟁 종식 합의가 이날 이뤄질 것으로 예상하지 않는다고 밝혔다. 이 관계자는 하메네이를 포함한 이란 지도부의 합의 승인에 며칠이 걸릴 수 있다고 설명했다.

미국 관계자들은 며칠 내 합의가 서명될 것에 대해 낙관적인 입장이다. 그러나 합의가 아직 최종 마무리되지 않았으며 무산될 가능성도 있다는 점을 인정하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 소셜미디어(SNS) 트루스 소셜 게시물에서 자신의 협상 대표들에게 이란과의 합의를 서두르지 말라고 지시했다고 밝혔다.

그는 "협상이 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다"며 "시간이 우리 편이기에 협상 대표들에게 합의를 서두르지 말라고 지시했다"고 밝혔다. 그는 "봉쇄는 합의가 도달되고 공식 확인 및 서명될 때까지 완전히 유효하게 유지될 것"이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 "양측 모두 시간을 갖고 제대로 해야 한다. 실수가 있어서는 안 된다"며 "우리의 이란과의 관계가 훨씬 더 전문적이고 생산적으로 변하고 있다"고 판단했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.25 mj72284@newspim.com

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