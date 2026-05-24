'부처님오신날' 인천시장 여야 후보 사찰 찾아 표심 공략

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인천시장 후보들의 관불 의식. 민주당 박찬대 후보(왼쪽) 국민의힘 유정복 후보 [사진=각 후보 선거 캠프]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =더불어민주당 박찬대 인천시장 후보와 국민의힘 유정복 인천시장 후보는 부처님오신날인 24일 지역 내 사찰을 돌며 불자들의 표심을 공략했다.

박찬대 후보는 이날 인천 수도사·황룡사·수미정사를 잇따라 방문해 봉축법요식과 관불의식에 참여했다.

박 후보는 "부처님께서 말씀하신 자비와 화합의 가치는 지금 우리 사회에 절실히 필요한 가르침"이라며 "서로를 밀어내기보다 서로를 보듬고 갈등과 대립보다 상생과 공존으로 나아가야 한다"고 강조했다.

유정복 후보는 인천불교회관, 수도사, 흥륜사, 수미정사를 차례로 방문해 주지 스님들을 만나고 봉축법요식과 관불의식에 참여했다.

유 후보는 "인천의 도약과 시민 화합을 위해 불교계가 정신적 중심추 역할을 해 줄 것"이라며 "스님의 도력과 정성 가득한 가르침을 마음에 간직하고 끝까지 열심히 뛰겠다"고 말했다.

개혁신당 이기붕 후보는 이날 연안여객터미널, 연안부두 어시장, 차이나타운, 동화마을, 월미도, 신포시장 등 중구 지역을 돌며 지지를 호소했다.

hjk01@newspim.com