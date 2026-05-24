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李대통령 부부, 포천 백운계곡 방문…물놀이 아이들 "우와 대통령이다" 환영

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  • 이재명 대통령 부부가 24일 포천 백운계곡을 찾아 계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검했다.
  • 이 대통령은 불법시설 철거로 달라진 계곡을 둘러보며 상인·시민 의견을 듣고 행안부에 청소 인력 지원과 관리 강화를 지시했다.
  • 계곡을 찾은 시민·아이들과 인사를 나누고 사진 촬영을 하며 소통한 뒤 인근 식당에서 식사를 하고 일정을 마무리했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부처님오신날 연휴 맞아 시민들과 소통
하천·계곡 안전관리 점검
청소 인력 지원 지시

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령 부부가 24일 경기 포천 백운계곡을 찾아 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검했다.

강유정 수석대변인은 서면 브리핑에서 "이 대통령은 여름철 집중호우로 인한 계곡 범람 위험과 위험시설 관리 상태를 직접 점검했다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 포천 백운계곡을 찾아 현장을 둘러보고 있다. 2026.05.24 [사진=청와대]

포천 백운계곡은 과거 1600여 개의 불법시설이 난립하고 불법 영업행위가 성행하던 곳이다. 강 수석대변인은 "이 대통령은 경기도지사 재임 시절 강력한 정비 의지를 바탕으로 지역 상인조합 등과 오랜 소통을 거쳐 불법시설 철거와 정비를 추진했고, 백운계곡은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 휴식공간으로 거듭났다"고 전했다.

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부처님오신날 연휴를 맞아 계곡 주변에는 가족 단위 나들이객과 시민들의 발길이 이어졌다. 남양주 진접에서 왔다는 한 시민은 물이 좋아 어릴 때부터 자주 왔는데, 몇 년 전부터는 자리세를 내지 않고 편하게 즐길 수 있어 매년 찾고 있다며 이 대통령에게 감사하다고 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 포천 백운계곡을 찾아 시민들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.05.24 [사진=청와대]

또 다른 시민은 "나라를 이렇게 훌륭하게 만들어줘서 감사하다"며 "정말 존경한다"고 인사를 건넸다.

이 대통령 부부는 계곡 주변 상인들과도 악수하며 현장의 목소리를 들었다. 이 대통령은 날씨가 더워지는데 장사가 잘 되는지, 겨울철에는 어떻게 운영하는지 등을 물었고, 한 상인은 겨울철에는 포천 백운계곡 동장군축제가 열려 시민들이 많이 찾는다고 설명했다.

이 대통령은 시민들에게 필요한 것이 있으면 지원 요청을 해 달라며 시설 보완이나 정비 등 필요한 부분을 얘기하면 행정안전부 장관에게도 챙기라고 하겠다고 말했다.

물놀이 중 이 대통령 부부를 발견한 아이들은 손을 흔들며 "안녕하세요", "우와 이재명 대통령이다"라고 외쳤고, 시민들은 "환영합니다", "아름다우세요", "고생 많으십니다"라며 이 대통령 부부를 반갑게 맞이했다.

아이들은 계곡에서 잡은 올챙이가 담긴 페트병을 자랑하기도 했고, 이 대통령은 젖은 손으로 악수를 청하는 아이의 손을 잡으며 "앗 차갑다"며 웃음을 보이기도 했다. 이 대통령 부부는 이동하는 내내 아이들과 사진을 찍고 인사를 나눴으며, 한 시민은 사진 촬영 후 "눈물 날 것 같다"며 감격을 표하기도 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 포천 백운계곡을 찾아 시민들과 인사를 나누고 있다. 2026.05.24 [사진=청와대]

김혜경 여사는 시민들에게 "불편한 것은 없느냐"고 묻고 "건강하시라"고 인사를 건넸다. 또한 계곡에서 만난 아이들에게 "맛있는 것 먹었니?"라고 묻자 한 아이가 "치킨이요"라고 답해 웃음이 오가기도 했다. 강에서 물고기를 잡는 시민에게는 "고기 있느냐"고 묻는 등 시민들과 자연스럽게 대화를 나눴다.

현장을 둘러보던 이 대통령은 행정안전부 장관에게 계곡 주변의 청소 인력 지원과 관리 강화를 지시하며, 각별히 신경 써줄 것을 당부했다.

한편 이 대통령 부부는 계곡 위 나무 데크길을 걸으며 시민들과 인사를 나누고 사진 촬영 요청에도 일일이 응했다. '유튜브로 매일 보고 있다', '자리세가 없어 편하게 와서 놀 수 있다'는 시민들의 목소리도 이어졌다.

이 대통령은 방치된 눈썰매장 앞에서는 잠시 걸음을 멈추고 현장 상황을 살피기도 했다.

계곡을 찾은 시민들과 즐거운 시간을 보낸 이 대통령 부부는 참모진들과 계곡 입구에서 처음 만난 상인의 음식점에 들러 닭볶음탕과 도토리묵 등을 함께하며 일정을 마무리했다.

the13ook@newspim.com

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