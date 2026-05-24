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임종식 경북교육감 후보 "학교 밖 체육활동 지원...인성교육과 연계"

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  • 임종식 경북도교육감 후보는 24일 아이들 건강한 체육활동 지원 패키지 공약을 발표했다
  • 학교·지역 체육 인프라와 지도자, 스포츠클럽을 연계해 방과 후 체육활동과 뉴-스포츠를 확대하겠다고 했다
  • 인성교육기관 인증제와 이주배경 학생 태권도 캠프 운영 등으로 체육을 인성·공동체 교육 과정으로 삼겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

뉴-스포츠 활성화·학교스포츠클럽 지원…'인성교육기관 인증제' 도입

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 임종식 경북도교육감 후보가 '학생들의 건강한 성장과 학교 밖 체육활동 지원'을 담은 '아이들이 건강한 체육활동 지원 패키지' 공약을 내놓았다.

임 후보는 24일 정책 자료를 내고 "아이들의 건강은 교실 안 수업만으로 완성되지 않는다"며 "학교 체육과 지역 체육 인프라, 체육 지도자, 생활체육 프로그램을 함께 연결해 학생들이 더 자주, 더 즐겁게 몸을 움직일 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

임종식 경북도교육감 후보가 '학생들의 건강한 성장과 학교 밖 체육활동 지원'을 담은 '아이들이 건강한 체육활동 지원 패키지' 공약을 내놓았다.[사진=임종식 경북교육감 후보 캠프]2026.05.24 nulcheon@newspim.com

임 후보는 "이를 위해 학교 체육활동과 방과 후 체육 프로그램에 참여하는 체육 지도자의 처우 개선을 관계 기관과 협력해 추진하겠다"며 "학생들이 경쟁 중심 체육을 넘어 누구나 쉽게 참여할 수 있는 '뉴-스포츠 활성화'와 '학교스포츠클럽 지원'을 확대해 체육활동의 문턱을 낮추겠다"고 약속했다.

임 후보는 또 "체육활동을 단순한 운동이 아니라 인성교육과 공동체 회복의 중요한 과정으로 보겠다"고 강조했다.

그러면서 임 후보는 "예절, 협동, 배려, 자기 조절을 함께 기를 수 있는 프로그램을 발굴하고, 학생 인성 함양에 기여하는 기관과 프로그램을 체계적으로 연계하기 위한 '인성교육기관 인증제'도 검토하겠다"며 구체적 실행 방안도 제시했다.

임 후보는 "이주 배경 학생들의 학교 적응과 한국 문화 이해를 돕기 위해 이주 배경 학생 캠프에 태권도 수업을 운영하는 방안도 추진하겠다"고 덧붙였다.

임종식 후보는 "경북교육 47년 동안 현장에서 확인한 것은 아이들이 건강하게 자라기 위해서는 공부, 마음, 몸이 함께 성장해야 한다는 사실"이라며 "지난 8년의 성과 위에 학교 안팎의 체육 자원을 더 촘촘히 연결해, 모든 학생이 건강한 몸과 바른 마음으로 각자의 꿈을 키우는 더 따뜻한 경북교육을 반드시 완성하겠다"고 강조했다.

nulcheon@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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