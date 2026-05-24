임종식 경북교육감 후보 "학교 밖 체육활동 지원...인성교육과 연계"

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뉴-스포츠 활성화·학교스포츠클럽 지원…'인성교육기관 인증제' 도입

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 임종식 경북도교육감 후보가 '학생들의 건강한 성장과 학교 밖 체육활동 지원'을 담은 '아이들이 건강한 체육활동 지원 패키지' 공약을 내놓았다.

임 후보는 24일 정책 자료를 내고 "아이들의 건강은 교실 안 수업만으로 완성되지 않는다"며 "학교 체육과 지역 체육 인프라, 체육 지도자, 생활체육 프로그램을 함께 연결해 학생들이 더 자주, 더 즐겁게 몸을 움직일 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

임종식 경북도교육감 후보가 '학생들의 건강한 성장과 학교 밖 체육활동 지원'을 담은 '아이들이 건강한 체육활동 지원 패키지' 공약을 내놓았다.[사진=임종식 경북교육감 후보 캠프]2026.05.24 nulcheon@newspim.com

임 후보는 "이를 위해 학교 체육활동과 방과 후 체육 프로그램에 참여하는 체육 지도자의 처우 개선을 관계 기관과 협력해 추진하겠다"며 "학생들이 경쟁 중심 체육을 넘어 누구나 쉽게 참여할 수 있는 '뉴-스포츠 활성화'와 '학교스포츠클럽 지원'을 확대해 체육활동의 문턱을 낮추겠다"고 약속했다.

임 후보는 또 "체육활동을 단순한 운동이 아니라 인성교육과 공동체 회복의 중요한 과정으로 보겠다"고 강조했다.

그러면서 임 후보는 "예절, 협동, 배려, 자기 조절을 함께 기를 수 있는 프로그램을 발굴하고, 학생 인성 함양에 기여하는 기관과 프로그램을 체계적으로 연계하기 위한 '인성교육기관 인증제'도 검토하겠다"며 구체적 실행 방안도 제시했다.

임 후보는 "이주 배경 학생들의 학교 적응과 한국 문화 이해를 돕기 위해 이주 배경 학생 캠프에 태권도 수업을 운영하는 방안도 추진하겠다"고 덧붙였다.

임종식 후보는 "경북교육 47년 동안 현장에서 확인한 것은 아이들이 건강하게 자라기 위해서는 공부, 마음, 몸이 함께 성장해야 한다는 사실"이라며 "지난 8년의 성과 위에 학교 안팎의 체육 자원을 더 촘촘히 연결해, 모든 학생이 건강한 몸과 바른 마음으로 각자의 꿈을 키우는 더 따뜻한 경북교육을 반드시 완성하겠다"고 강조했다.

nulcheon@newspim.com