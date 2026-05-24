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왕서윤, 이달에만 3번째 여중부 한국기록 쓰며 소년체전 200ｍ 우승

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  • 왕서윤이 24일 전국소년체전 여중부 200ｍ에서 24초34로 우승했다
  • 기존 200ｍ 한국기록을 0초21 단축하는 등 이달에만 세 차례 부별 한국기록을 세웠다
  • 100ｍ·400ｍ계주 포함 대회 2개 한국·3개 대회 기록을 작성하며 여중부 MVP로 뽑혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 육상 여자 단거리의 차세대 기대주 왕서윤(서울체중)이 전국소년체육대회에서 또 하나의 한국기록을 갈아치우며 압도적인 존재감을 과시했다.

왕서윤은 24일 부산 아시아드경기장에서 열린 제55회 전국소년체육대회 육상 여자 중등부 200ｍ 결선에서 24초34를 기록하며 가장 먼저 결승선을 통과했다.

[서울=뉴스핌] 왕서윤이 24일 부산 아시아드경기장에서 열린 제55회 전국소년체육대회 육상 경기 여중부 200ｍ 결선에서 24초34의 부별 한국 기록으로 우승을 차지하며 세리머니를 펼치고 있다. [사진 = 대한육상연맹] 2026.05.24 wcn05002@newspim.com

이는 권예은이 지난해 작성했던 기존 여자 중등부 한국기록 24초55를 0초21 앞당긴 새로운 부별 한국기록이다. 왕서윤은 레이스 초반부터 폭발적인 스타트를 앞세워 선두로 치고 나갔고, 막판까지 흔들림 없는 질주로 압도적인 우승을 차지했다.

이로써 왕서윤은 이번 달에만 무려 세 차례나 여자 중등부 한국기록을 새로 쓰는 괴력을 선보였다.

그는 이달 초 열린 제55회 전국종별육상경기선수권대회 여자 중등부 100ｍ에서 11초83을 기록해 부별 한국기록을 경신했다. 이어 전날 같은 장소에서 열린 전국소년체전 여자 중등부 400ｍ 계주에서도 동료들과 함께 47초20을 기록하며 여자 중등부 한국 신기록을 세웠다.

특히 100ｍ에서는 11초92의 대회 신기록으로 우승했고, 이번 200ｍ까지 제패하면서 이번 대회에서만 2개의 부별 한국기록과 3개의 대회 기록을 작성하는 압도적인 성과를 냈다. 결국 왕서윤은 여자 중등부 최우수선수(MVP)로 선정되며 최고의 스타로 떠올랐다.

왕서윤의 기록은 단순한 유망주 수준을 넘어 성인 무대와 비교해도 경쟁력이 있다는 평가를 받는다. 이달 초 기록한 100ｍ 11초83은 올해 국내 성인 여자부 전체 기록 가운데 1위에 해당하며, 이날 작성한 200ｍ 24초34 역시 올해 여자 일반부 기준 상위권 기록이다.

[서울=뉴스핌] 왕서윤이 24일 부산 아시아드경기장에서 열린 제55회 전국소년체육대회 육상 경기 여중부 200ｍ 결선에서 24초34의 부별 한국 기록으로 우승을 차지한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진 = 대한육상연맹] 2026.05.24 wcn05002@newspim.com

현재 여자 100ｍ 한국기록은 1994년 이영숙이 세운 11초49이며, 여자 200ｍ 한국기록은 김하나가 2009년에 작성한 23초69다. 아직 중학생 신분인 왕서윤이 벌써 성인 한국기록에 근접한 기록을 내면서 한국 육상계의 기대감도 커지고 있다.

경기 후 왕서윤은 대한육상연맹을 통해 "200ｍ 부별 한국기록 경신은 어느 정도 예상하고 있었다"며 "항상 지도해주신 코치님과 트레이너 선생님께 진심으로 감사드린다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "다음 달 필리핀 뉴클락시티에서 열리는 2026 ICTSI 필리핀 육상선수권대회 18세 이하(U-18) 부문에 참가하게 됐는데 준비를 철저히 하겠다"라며 "중등부 기록을 경신한 만큼 앞으로는 성인 한국기록에도 도전해보고 싶다"라고 당찬 포부를 전했다.

한편 여자 초등부 200ｍ 결선에서는 이다연(창원용호초)이 25초77의 기록으로 우승하며 부별 타이기록을 작성했다. 또 초등부 포환던지기에서는 손현준(부산토성초)이 16ｍ87을 기록해 대회 타이기록과 함께 정상에 올랐다.

wcn05002@newspim.com

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