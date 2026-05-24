전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
전국 경기

속보

더보기

평택시민재단, 김용남 후보 경찰에 고발…차명 대부업 운영 등 관련

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 사단법인 평택시민재단이 24일 김용남 후보를 대부업법·공직선거법 위반 혐의로 평택경찰서에 고발했다
  • 재단은 김 후보가 차명으로 대부업체를 지배·운영하며 막대한 이익과 배당을 사실상 독점했다고 주장했다
  • 재단은 이를 중대 범죄라 규정하고 민주당에 김 후보 제명·후보직 박탈과 평택시민 대상 사과를 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 사단법인 평택시민재단이 경기 평택시을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보를 대부업법 및 공직선거법 위반 혐의로 24일 평택경찰서에 고발했다.

재단은 이날 보도자료를 통해 "김 후보는 전직 보좌진 명의로 운영된 대부업체 '㈜만사무사대부'를 실질적으로 소유·운영해 온 정황이 드러났다"며 "본인이 지분 90%를 보유한 농업회사법인 '일호'를 통해 해당 업체를 실질적으로 지배했다"고 밝혔다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 사단법인 평택시민재단 이은우 이사장(왼쪽)과 관계자 등이 경기 평택시을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보를 대부업법 및 공직선거법 위반 혐의로 고발하기 위해 평택경찰서를 찾았다.2026.05.24 krg0404@newspim.com

재단은 이어 녹음 파일에서 "대부업체가 1년에 3~4억 정도 이익이 난다, 배당은 어차피 다 내 것이라는 발언을 했다"며 "이는 실소유 사실을 인정하는 듯한 정황"이라고 주장했다.

특히 시민재단은 "김 후보 측이 동생의 경영 위기를 돕기 위해 인수했으며 최근 2~3년간 신규 대출 없이 사실상 운영 중단 상태로 폐업을 준비 중이라고 해명을 했다"며 "하지만 금융감독원 자료에 따르면 해당 업체는 공식 선거운동 사흘 전인 5월 18일 대부업 등록을 갱신해 2029년까지 영업이 가능한 상태였고 2025년 9월에는 자본금을 3억 원에서 5억 원으로 증자한 사실도 확인됐다"고 강조했다.

이어 평택시민재단은 "김 후보의 행위가 대부업법 제15조(명의대여 금지)와 공직선거법 제250조(허위사실공표죄)를 위반한 중대 범죄"라며 신속하고 엄정한 수사를 촉구했다.

또한 민주당에 대해 "부동산 차명 소유 문제로 재선거가 치러지는 상황에서 또다시 차명 대부업 의혹이 드러난 후보를 전략공천한 것은 시민을 기만하는 행위"라며 김 후보의 제명과 후보직 박탈을 요구했다.

끝으로 평택시민재단은 "민주당은 평택시민에게 정중히 사과하고, 김 후보를 즉각 제명해야 한다. 그것이 최소한의 도리"라고 말했다.

이에 대해 김 후보측 관계자는 "현재 사항에 대해 아무런 답변을 할 수 없다"고 전했다. 

krg0404@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동