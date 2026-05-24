경남도선관위, 지방선거 경남 유권자 277만명 확정

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 제9회 전국동시지방선거에 참여할 경남지역 유권자가 277만5745명으로 최종 확정됐다.

경상남도선선거관리위원회가 제9회 전국동시지방선거에 참여할 경남지역 유권자가 277만5745명으로 최종 확정했했다. 사진은 경상남도선거관리위원회 전경[사진=뉴스핌DB] 2020.02.07

경상남도선거관리위원회는 주민등록 선거권자 276만9078명, 주민등록 재외국민 2418명, 외국인 선거권자 4249명을 합한 총 277만5745명이 이번 지방선거 선거인으로 확정됐다고 24일 밝혔다.

이는 2025년 제21대 대통령선거보다 283명 줄어든 수치다.

연령대별로는 50대가 57만여 명(20.76%)으로 가장 많고, 60대 55만여 명(19.94%), 70대 이상 49만여 명(17.74%), 40대 46만여 명(16.90%), 30대 34만여 명(12.30%), 20대 28만여 명(10.14%), 18~19세 6만여 명(2.23%) 순으로 나타났다.

성별로는 남성 139만여 명(50.23%), 여성 138만여 명(49.77%)으로 집계됐다.

시군별로는 김해시가 45만3603명으로 가장 많고, 창원시 성산구 21만1576명, 진주시 28만8789명, 양산시 30만6477명 등이 뒤를 이었다. 군 지역에서는 거창군 5만1921명, 함안군 5만1085명, 창녕군 4만9808명 순으로 집계됐다.

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