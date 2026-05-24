경남교육청, '찾아가는 근골격계 건강지킴이' 사업 확대

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다양한 직군 포함한 예방

건강한 근무 환경 조성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청은 학교와 기관 종사자의 근골격계 질환을 예방하기 위해 '2026년 찾아가는 근골격계 건강지킴이' 사업을 전 교육기관으로 확대 운영한다고 24일 밝혔다.

경남도교육청이 거창연극고등학교에서 2026년 찾아가는 근골격계 건강지킴이 사업을 진행하고 있다.[사진=경남도교육청] 2026.05.24

이번 사업은 반복 동작과 중량물 취급이 많은 현업업무종사자뿐 아니라 장시간 컴퓨터 사용과 고정 자세에 노출된 일반 교직원까지 예방 관리 체계 안에 포함한 것이 특징이다. 도교육청은 직종별 위험 요인을 반영해 선제적 건강관리를 강화한다는 방침이다.

사업은 전문 물리치료사가 학교와 기관을 직접 찾아가 진행한다. 직무 특성과 신체 부담 부위에 맞춰 근골격계 질환 예방 교육, 작업 전·후 스트레칭과 근력 강화 운동, 올바른 작업 자세 지도, 생활 습관 개선 등을 실습 중심으로 제공한다.

도교육청은 참여 대상을 넓히면서 통증 발생 후 치료하는 방식에서 벗어나 예방과 관리를 병행하는 건강 문화가 현장에 확산할 것으로 보고 있다.

양미 안전총괄과장은 "근골격계 질환은 특정 직종의 문제가 아니라 모든 직무에서 발생할 수 있는 건강 문제"라며 "안전하고 건강하게 일할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com