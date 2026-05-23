[KLPGA] 태국 짜라위 분짠 E1 채리티 오픈 2R 선두, 박민지 공동 5위

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=짜라위 분짠(태국)이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 첫 승에 도전한다.

분짠은 23일 경기도 여주시 페럼클럽(파72)에서 열린 E1 채리티 오픈 2라운드에서 보기 없이 버디 5개를 잡으며 중간 합계 8언더파 136타를 쳤다. 공동 2위 이가영, 이다연, 한지원(6언더파 138타)에 2타 차 앞섰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=분짠이 23일 경기도 여주시 페럼클럽(파72)에서 열린 E1 채리티 오픈 2라운드에서 샷을 날리고 있다. [사진=KLPGA] 2026.05.23 iaspire@newspim.com

KLPGA 2년 차 분짠은 2024년 11월에 열린 KLPGA 시드전에서 16위에 올라 2025년 KLPGA 정규투어에 데뷔했다. 지난해 상금 순위 92위로 밀려 시드를 잃었지만, 다시 정규투어 시드전에서 15위로 2026시즌 출전권을 확보했다.

이날 분짠의 뒷심이 빛났다. 13번 홀까지 보기 없이 파를 이어가던 분짠은 14번 홀부터 18번 홀까지 5개 홀 내리 버디를 잡아내며 선두로 치고 올라갔다.

분짠은 "지난해 정규투어에 출전하면서 적응을 많이 했고, 올해는 훨씬 편안한 상태로 경기하고 있다"며 "좋은 경험이기에 이 시간을 즐기고 싶다"고 말했다.

KLPGA 투어 통산 3승의 이가영은 전날 공동 선두에 한 계단 내려왔지만 여전히 우승을 노려볼 수 있는 위치다. 한지원도 이날 버디 5개를 잡았지만, 보기 1개가 아쉬웠다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=경기도 여주시 페럼클럽(파72)에서 열린 E1 채리티 오픈 우승에 도전하고 있는 박민지. [사진=KLPGA] 2026.05.23 iaspire@newspim.com

5언더파 139타로 공동 5위 그룹에 속한 박민지는 구옥희, 신지애에 이어 KLPGA 역대 세 번째로 통산 20승을 노리고 있다. 2024년 6월 셀트리온 퀸즈 마스터스 우승 후 약 2년 동안 정상에 오르지 못한 박민지의 동기부여도 확실하다.

박민지는 "페럼클럽의 그린은 굴곡이 심한 곳이라 생각한 곳으로 보내야만 버디 기회를 만들 수 있다"며 "예전의 좋았던 샷 감각을 떠올리며 경기하겠다"고 밝혔다.

한편 지난해 이 대회 우승자인 '디펜딩 챔피언' 박현경은 1라운드 4위에 자리했지만, 이날 2타를 잃고 2언더파 142타를 기록, 공동 18위까지 내려갔다.

iaspire@newspim.com