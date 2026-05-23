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윤건영 충북교육감 후보, 연휴 기간 '청주·시군 순회' 총력전

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  • 윤건영 충북교육감 후보가 23일 청주서 유세를 시작했다.
  • 24일 도내 사찰과 청년 간담회로 지지층 공략에 나선다.
  • 25일 옥천·진천 돌며 개소식과 거리 유세를 펼친다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청년 간담회·사찰 방문·전통시장 유세…"현장 중심 소통 강화"

[윤건영=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 후보가 연휴 동안 청주를 비롯한 도내 시·군을 순회하며 총력 선거운동에 돌입했다.

윤 후보는 23일 청주시 일대를 중심으로 본격적인 유세를 시작했다.

윤건영 충북교육감 후보. [사진=윤건영 캠프] 2026.05.23 baek3413@newspim.com

이날 청주역에서 기차여행을 떠나는 시민들과 인사를 나누며 첫 일정을 소화한 뒤  청주 청소년광장에서 청년들과 만나 충북 미래교육 방향에 대한 의견을 교환했다.

이어 오창 아파트 단지 입주민 간담회에 참석하고 충청대학교에서 열린 사회단체 행사와 청남대 재즈토닉페스티벌 등을 찾으며 지지층 확장에 나섰다.

부처님 오신 날인 24일에는 도내 주요 사찰을 방문해 불심 공략에 나선다.

법주사, 명장사, 용화사 등을 잇달아 찾아 봉축 법요식과 예불 점등식 등에 참석하고 불자들과 소통할 계획이다.

연휴 마지막 날인 25일에는 옥천을 방문해 선거사무소 개소식을 열고 장날을 맞은 전통시장에서 유권자들과 접촉을 이어 간다.

이후 진천으로 이동해 출정식과 함께 혁신도시 일대 거리 유세를 펼칠 예정이다.

청년층 공략도 강화한다.

윤 후보는 24일 충북대·청주대·서원대 총학생회장단 10여 명과 간담회를 갖고 청년 정책을 논의한다.

이어 25일에는 충북대학교에서 열리는 청주시 대학교 동아리 연합회 행사에 참석하는 등 청년들과의 접점을 확대할 방침이다.

윤 후보 측은 "연휴 동안 다양한 현장을 찾아 도민과 직접 소통하며 교육 현안과 지역 발전 방향에 대한 의견을 적극적으로 수렴할 계획"이라고 전했다.

baek3413@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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