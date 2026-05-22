[내일날씨] 일부 지역 비...서울 한낮 24도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 23일 전국이 대체로 흐리다 오후 차차 갤 것이라 밝혔다
- 23일 부산·울산·경북동해안·제주에 약한 비가 오고 수도권·충남엔 빗방울이 떨어질 수 있다
- 아침기온 11~17도·낮기온 17~25도 분포하고 전 권역 미세먼지는 좋음 수준이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 23일에는 일부 지역에 비가 오겠다.
22일 기상청에 따르면 오는 23일은 제주도를 제외한 전국이 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나 충남권과 전라권은 늦은 밤에 구름이 많아지겠다. 새벽부터 오전 사이 부산·울산과 경북동해안, 오전부터 낮 사이 제주도는 비가 오는 곳이 있겠다. 오전부터 낮 사이 수도권과 충남권은 0.1mm미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
23일 예상 강수량은 서해5도 5mm안팎, 부산·울산, 경북동해안 5mm 미만, 제주도 5mm 미만이다.
아침 최저기온은 11~16도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲수원 14도 ▲춘천 12도 ▲강릉 13도 ▲청주 14도 ▲대전 14도 ▲전주 14도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 16도 ▲울산 14도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 17~25도로 예측된다. ▲서울 24도 ▲인천 23도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 20도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 24도 ▲대구 22도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 22도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 1.0~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com