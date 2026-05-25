월요일·음력 4월9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월25일(월요일·음력 4월9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 낙엽이 지는 것처럼 떠날 때이겠다.
72년생 : 원하는 일이 이루어지겠다.
84년생 : 재수 굿 덕을 볼 수 있겠다.
96년생 : 거래에서 좋은 일이 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 스스로 해원해 주는 것이 좋겠다.
73년생 : 주변 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
85년생 : 굿도 보고 떡도 먹는 경우이겠다.
97년생 : 새롭게 사업을 시작을 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 욕심으로 탈이 생기겠다.
74년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
86년생 : 기대했던 성과가 나타나겠다.
98년생 : 도약할 수 있는 기회가 찾아오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
75년생 : 새로운 일을 시작할 수 있겠다.
87년생 : 희망으로 가득찬 일이 몰려오겠다.
99년생 : 일이 어렵게 돼 나가겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
76년생 : 좋은 일들이 연이어 생기겠다.
88년생 : 여유를 찾는 것이 좋겠다.
00년생 : 생각보다 만족할 수 있는 결과이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 사소한 것을 중요하게 생각하는 것이 좋겠다.
77년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
89년생 : 결심한 대로 추진하는 것이 좋겠다.
01년생 : 말과 글로 큰 이익이 창출되겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 재물을 조심하는 것이 좋겠다.
78년생 : 무리한 투자로 손해 보겠다.
90년생 : 차가운 기세를 물러날 수 있겠다.
02년생 : 따뜻한 미소와 눈빛이 찾아오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 어려운 일이 생기겠다.
79년생 : 화합하면서 일을 도모해야 하겠다.
91년생 : 만사형통으로 성공이 찾아오겠다.
03년생 : 멈춘 시계가 다시 돌기 시작하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 상대방 의견을 존중해 주는 것이 좋겠다.
80년생 : 어렵던 문제가 해결되겠다.
92년생 : 양보의 미덕이 최고의 가치이겠다.
04년생 : 그대를 그리는 마음이 깊어지겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 생각한 바대로 형세가 풀려나가겠다.
81년생 : 내 입장보다 상대방 입장을 먼저 생각해야 하겠다.
93년생 : 주변에 베풀어야 하겠다.
05년생 : 멀리서 찾아온 그리움인 눈물을 쏟겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 나누어 가지는 것이 좋겠다.
82년생 : 빠르게 실행하는 것이 좋겠다.
94년생 : 큰 사업으로 발전시킬 수 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 뜻하지 않게 횡재를 하겠다.
83년생 : 희망으로 가득 찬 일을 시작하겠다.
95년생 : 지금 일을 시작하는 것이 좋겠다.