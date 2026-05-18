"시당이 하라고 했다" 김찬술 발언 파장…국힘 대전, '이중투표' 해명 촉구

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대덕구청장 후보자 토론서 이중투표 해명 논란

국힘 "민주당이 조직적으로...시당위원장 직접 답해야"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 국민의힘 대전시당이 대덕구청장 후보자 방송토론회에서 김찬술 더불어민주당 후보 발언을 놓고 민주당 대전시당과 박정현 시당위원장의 공식 해명을 촉구하고 나섰다.

국민의힘 대전시당은 18일 논평을 통해 최근 대전MBC 토론회에서 제기된 이른바 '이중투표 유도 카드뉴스' 논란과 관련해 김찬술 후보가 "민주당 시당에서 그렇게 올리라고 준 것을 저희는 올렸을 뿐"라는 취지의 발언을 문제 삼았다.

대전 대덕구청장 후보자 토론회 화면 캡쳐. [사진=대전mbc 유튜브] 2026.05.18 nn0416@newspim.com

김 후보가 "그게 홍보하라고 해서 상대 후보도 똑같이 그렇게 했던 것", "전혀 문제가 안 되는 것"이라고 언급한 데 대해서도 단순 해명을 넘어 사실상 시당 차원의 개입을 인정한 취지라고 주장했다.

국민의힘은 논평에서 "김찬술 후보의 발언이 사실이라면 민주당 대전시당이 공직선거법 위반 소지가 있는 경선 홍보물을 조직적으로 배포·확산하도록 했다는 의미"라고 지적했다.

또 "공직선거법은 당내경선 여론조사 과정에서 거짓 응답 유도나 투표 방식에 혼선을 초래하는 행위를 엄격히 금지하고 있다"며 "권리당원 여부와 관련한 왜곡된 안내나 특정 응답 유도 행위는 경선의 공정성과 유권자의 판단을 훼손할 수 있는 중대한 사안"이라고 주장했다.

이어 "김 후보가 방송토론회에서 '시당이 하라고 해서 했다', '전혀 문제 없다'는 취지의 인식을 드러냈다"며 "민주당 대전시당을 책임지고 있는 박정현 시당위원장은 정치적·도의적 책임은 물론 법적 책임에서도 자유로울 수 없다"고 밝혔다.

반면 김 후보 발언이 사실이 아닐 경우에는 "공당의 시당을 끌어들여 허위 사실을 공표한 것이며 방송토론회에서 유권자를 상대로 거짓 해명을 한 책임 역시 무겁다"고 주장했다.

국민의힘은 또 "이번 사안은 결코 '별것 아닌 일'로 넘어갈 수 없다"며 "민주당 대전시당과 박정현 시당위원장은 즉각 대덕구민 앞에 진실을 밝히고 사과해야 한다"고 촉구했다.

아울러 김 후보가 언급한 '시당 지시'의 실체와 해당 홍보물의 기획·배포 경위 등을 명확히 공개해야 한다고 요구했다.

국민의힘은 "민주당이 이번 사건을 적당히 덮고 넘어가려 한다면 대덕구민의 선택권과 민주주의를 우롱하는 행위로 더욱 강한 국민적 심판과 법적 책임에 직면하게 될 것"이라고 밝혔다.

nn0416@newspim.com