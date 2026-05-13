삼성전자 노사 사후조정 결렬…노조 "적법한 쟁의 행위 할 것"

AI 핵심 요약beta
- 최승호 삼성전자지부 위원장이 13일 삼성전자 임금협약 2차 사후조정회의 결렬을 선언했다.
- 중노위 조정안이 성과급 상한 유지와 OPI 제도 그대로로 요구보다 퇴보했다고 비판했다.
- 4만1000명 이상 조합원 총파업과 적법 쟁의행위를 진행할 계획이다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 자정을 넘어 17시간가량 이어진 삼성전자 임금협약 2차 사후조정회의가 결렬로 끝났다. 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 13일 "최종적으로 결렬 선언을 했다. 적법한 쟁의 행위를 할 예정"이라고 강조했다.
최 위원장은 이날 오전 2시 53분경 정부세종청사 중앙노동위원회에서 삼성전자 2026년 임금협약 체결을 위한 2차 사후조정회의를 마치고 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 2차 회의는 지난 12일 오전 10시부터 17시간 가까이 진행됐다.
그러면서 "현재 (총파업에) 참석하겠다고 의사를 밝힌 조합원은 4만1000명이다. 회사 안건으로 봤을 때 5만명 이상으로 될 것으로 보고 있다"고 말했다.
최 위원장은 이날 중노위가 제시한 조정안에 대해 "저희 요구보다 퇴보됐다. 성과급 투명화가 아닌 기존 OPII(초과이익성과금) 제도를 그대로 유지한다고 되어 있었다. 상한도 50% 그대로 있어 폐지되지 않았다"고 전했다.
최 위원장의 발표에 따르면 중노위 조정안은 현행 OPI 틀이 유지된 것으로 나타났다. 경제적 부가가치(EVA) 기준 성과급 산정 방식과 연봉의 50%로 설정된 지급 상한선도 그대로 둔다. 쟁점 중 하나였던 DS 부문 특별경영성과급은 '2026년 매출 및 영업이익 국내 1위(SK하이닉스 대비 우위)'인 경우에만 OPI 초과분의 12%를 재원으로 지급한다는 조건이 붙었다.
최 위원장은 "저희 요구는 하나도 변하지 않았다. 성과급 상한 폐지 투명화 제도화를 요구했고, 이 부분이 관철되지 않아 조합은 최종 결렬 선언을 했다"며 "경쟁사인 하이닉스, 외부 요인에 맞춰서 성과급을 지급해야 한다는 방식을 사실 납득하기 어렵다"고 덧붙였다.
당초 총파업 돌입 전 사후조정 기간이 늘어나는 방안도 전망됐으나, 최 위원장은 "추가 조정은 오늘로 끝났다. (총파업 전 자율 협상 등) 그런 것은 이제 생각하지 않는다"며 "현재 (사측과 논의할) 계획이 없다"고 밝혔다.
최 위원장은 "오늘(13일) 위법행위 금지 가처분이 남아 있어 이 부분을 더 신경쓰려 한다"고 답했다. 가처분 인용 시 대응 방안에 대해 "회사가 낸 것은 위법한 쟁의 행위 금지 가처분이다. 적법한 쟁의 행위는 가능하다"며 "삼성바이오로직스도 쟁의행위를 잘 진행하고 있는 것으로 알고 있다. 저희도 문제가 없다고 보고 집행부가 같이 준비하고 있다"고 했다.
가장 쟁점이었던 성과급 제도화에 대해 최 위원장은 "명문화 내용이 없었다. 기존 OPI 제도를 유지하고 대신 DS 부문 26년 특별 성과급을 (주는 방식이) 조정안으로 제시됐는데 저희가 납득하기 어려웠다"고 설명했다.
최 위원장은 파업을 앞두고 커지고 있는 주주 등 외부의 우려에 대해 "저희 조합원들 직원들 모두 주주다. 요구안이 잘 관철되면 OPI 주식보상제도를 통해 자산으로 지급받을 수 있고, 주주와 함께 주주환원에 대해서도 충분히 이야기할 수 있다고 생각한다"고 말했다.
최 위원장은 "조정안을 12시간 넘게 기다렸는데, (조정안에 담긴 내용은) 조합이 요구한 안건이 아니었다. 하루 이틀 더 연장해 보자라고 이야기해 주셨지만 이미 이틀을 거의 밤을 새면서 기다렸다"며 "위법한 쟁의 행위를 할 생각이 없다. 적법하고 정당하게 쟁의 행위를 진행할 예정이다"라고 강조했다.
그는 이어 "교섭장에 나온 사측 교섭위원들은 작년 11월 DX부문서 DS부문으로 넘어오신, 반도체 업무를 단 한 번도 해 보시지 않은 분들이 반도체 사측 교섭위원을 하고 계시다. (앞서) 교섭위원 교체를 요구했으나 이 역시도 이뤄지지 않았다"며 "잘해보자는 의미로 나온 상황인데 조합이 요구하는 안건들이 하나도 맞춰지지 않았다는 점에서 유감의 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com