[격투기] 6월 백악관 개최, 'UFC 프리덤 250 파이트 키트' 공개

AI 핵심 요약beta
- UFC가 12일 백악관 UFC 프리덤 250 파이트 키트를 공개했다.
- 6월 14일 크립토닷컴과 RAM 후원으로 백악관에서 대회를 연다.
- 빨강·흰색·파랑 디자인에 백악관 로고를 넣어 선수들이 착용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=UFC가 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 오는 6우러 개최된다. 이날 착용할 'UFC 프리덤 250 파이트 키트'도 12일 공개됐다.
역사적인 'UFC 프리덤 250' 대회가 오는 6월 14일(현지시간) 크립토닷컴(Crypto.com)과 RAM의 후원으로 백악관에서 열린다.
이번 대회를 위한 스페셜 에디션 파이트 키트는 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 제작됐고, 역사적으로 의미 깊은 순간을 위해 디자인됐다. 대담한 빨강, 흰색, 파랑의 색감은 역동적으로 조화시켜 미국의 투혼을 현대적으로 표현했다.
이번 행사의 상징적인 표식인 백악관 공식 로고가 들어간 비스포크 배치지는 이번 디자인에서 가장 눈길을 끈다. 파이트 키트를 진정한 기념품화 시켰다는 평가다.
상징적인 의미뿐 아니라 파이터들의 경기력을 위한 디자인도 갖췄다. 선수들의 요구에 맞춰 제작된 만큼 기술적으로도 정밀함을 갖췄다.
'UFC 프리덤 250' 대회에 출전하는 모든 선수들은 대회 당일 이 유니폼을 착용한다.
'UFC 프리덤 250' 파이트 위크는 UFC 프리덤 250 기자회견, 공식 계체식, 팬 페스트를 주요 행사로 진행된다. 격투기 팬들에 역사적인 경험을 선사할 전망이다.
iaspire@newspim.com