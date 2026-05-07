'우주의 신호' 고흥우주항공축제 22만명 몰렸다

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 2일부터 5일까지 고흥우주항공축제를 열어 22만여명이 방문했다.
- 나로우주센터 발사장 견학과 블랙이글스 에어쇼가 큰 인기를 끌었다.
- 유료 체험과 향토음식존이 호응을 얻으며 위생 문제 없이 운영됐다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 대한민국 우주항공 중심지인 전남 고흥군에서 열린 제16회 고흥우주항공축제가 22만여명이 찾는 등 성황리에 막을 내렸다.
고흥군은 "축제는 이달 2일부터 5일까지 나로우주센터 우주과학관 일원에서 '우주의 신호'를 슬로건으로 열렸으며, 우주 체험·전시·공연을 아우르는 프로그램으로 전국 각지 관람객을 끌어모았다"고 8일 밝혔다.
가장 큰 인기를 끈 프로그램은 축제 기간에만 개방되는 나로우주센터 발사장 견학으로 실제 누리호 발사 현장을 보려는 수요가 몰리며 사전 예약 4530명, 현장 접수 1950명이 조기 마감됐다.
개막일에는 공군 특수비행팀 블랙이글스 에어쇼가 나로우주센터 상공에서 펼쳐져 역동적인 곡예 비행으로 축제 열기를 끌어올렸다.
처음 실시한 유료 체험인 ▲우주복 입기 ▲'내가 쏘아올린 우주로켓' 유료 체험과 우주 토크쇼 ▲휴머노이드·4족 보행 로봇 ▲KAIST 우주로버 파일럿 체험 등은 어린이·청소년의 꿈과 상상력을 자극하는 교육·진로 체험으로 호응을 얻었다.
향토음식존에는 지역 별미를 즐기려는 인파가 몰렸고 바가지요금과 위생 문제 없이 운영되며 고흥 미식 이미지 제고에도 기여했다는 평가다.
축제추진위원장은 "개막 첫날 교통 불편을 드려 송구하다"며 "전국적 인지도가 확인된 만큼 맞춤형 홍보와 상시 주차대책을 마련해 '우주항공 중심도시 고흥'의 위상을 높이겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com