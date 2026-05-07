김대중 전남광주특별시 교육감 예비후보 "동부청사 신설·K교육밸리 구축"

AI 핵심 요약beta
- 김대중 전남광주 교육감 예비후보가 7일 동부권 교육공약 발표했다.
- 동부청사 신설과 K-교육밸리 구축으로 균형발전 실현한다.
- 독서 중심 평생교육도시 조성해 학생생애 책임교육 추진한다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김대중 전남광주특별시 교육감 예비후보가 동부청사 신설과 K-교육밸리 구축을 핵심으로 한 동부권 교육공약을 발표했다.
김 후보는 전남광주 통합 이후 동부권 소외를 막고 균형발전을 실현하겠다는 입장을 7일 밝혔다. 그는 "교육행정과 예산, 정책 기능을 권역 가까이에 배치해 행정 접근성을 높이고 학교 지원 속도를 강화하겠다"고 말했다.
공약은 ▲동부청사 신설▲동부권 K-교육밸리 구축▲독서 중심 평생문화교육도시 조성으로 구성됐다.
동부청사는 교육행정 자율성과 접근성 제고에 초점을 맞췄다. 동부권 교육발전기금을 별도 운영하고 순천·구례를 미래교육 도시학교 시범지구로 지정해 지역 맞춤형 교육모델을 구축한다. 권역별 교육자치구의 인사·예산·교육과정 자율권도 확대할 계획이다.
K-교육밸리는 산업·생태·문화 자원을 교육과 연계하는 것이 핵심이다. 친환경에너지, 이차전지, 미래모빌리티, 우주항공, 문화예술 등 지역 특화 분야를 교육과정에 반영하고 이를 취업·창업으로 연결되는 인재 양성 체계로 발전시킨다는 구상이다.
아울러 학교와 도서관, 지자체 평생교육 기능을 연계한 독서 중심 교육도시 조성도 추진한다. 도서관을 학습과 문화가 결합된 지역 교육 플랫폼으로 전환해 학생과 지역민의 평생학습을 지원한다.
김 후보는 "통합을 동부교육 전환의 기회로 삼아 지역 내에서 배우고 성장하는 학생생애 책임교육을 실현하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com