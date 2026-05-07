정영두 후보 "김해공공의료원, 동부 경남 거점 조성…의료 접근성 개선"

AI 핵심 요약beta
- 정영두 김해시장 후보가 7일 김해공공의료원 설립 청사진을 발표했다.
- 김해를 동부 경남 공공의료 거점으로 만들고 양산부산대병원과 역할 분담한다.
- 홍태용 후보 공약을 실현 불투명하다며 비판하고 시민 건강권 확보를 약속했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 정영두 김해시장 후보가 김해공공의료원 설립의 구체적 청사진을 내놨다.
정영두 후보는 7일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "김해를 '동부 경남 공공의료'의 거점으로 만들고, 의료와 교육, 산업이 하나로 어우러지는 혁신 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.
그는 "단순한 병원 하나를 짓는 것이 아니라 김해·밀양·양산을 아우르는 권역 단위 의료 안전망을 설계하고 100만 생활권의 필수 의료 접근성을 개선하겠다"는 강조했다.
양산부산대병원과 협력해 '기능 분담형 의료체계'를 만들겠다는 공약도 내놨다.
양산부산대병원은 중증·고난도 진료와 전문의 수련을 담당하고 김해공공의료원은 일상적 필수의료와 돌봄 기능을 맡는 구조다. 의료기관 간 경쟁이 아닌 역할 분담을 통해 동부 경남 의료 효율을 높이겠다는 전략이다.
경쟁 후보를 겨냥한 비판도 이어갔다. 그는 전날 공공의료원 계획을 발표한 홍태용 후보를 두고 "부지조차 확정하지 못한 상황에서 실현 가능성이 불투명하다"면서 "이미 제시됐던 공약이 반복되고 있다"고 직격했다.
정 후보는 "공공의료원은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "정치적 이해를 떠나 시민 건강권 확보를 최우선으로 두고 사업을 책임 있게 추진하겠다"고 약속했다.
news2349@newspim.com