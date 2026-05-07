화성시, 병점역 광장 예술인 손길 거쳐 시민들에 새롭게 태어나

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 7일부터 병점역 광장에서 공공미술 프로젝트를 시작했다.
- 국내외 조각가 10인이 대형 작품 10점을 통해 도심의 숨결을 표현한다.
- 누구나 자유 관람하며 7일 오후 5시 오프닝 행사가 열린다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 7일부터 10월 9일까지 약 5개월간 병점역 광장 일원에서 '화성시 공공미술 프로젝트–병점역 아트스퀘어 야외조각전 '도심의 숨결''을 개최한다고 밝혔다.
이번 전시는 삭막한 도심 공간에 예술적 생명력을 불어넣고, 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 현대 조각 작품을 감상할 수 있도록 기획됐다. 전시명인 '도심의 숨결'처럼 바쁜 발걸음이 오가는 광장을 휴식과 영감이 공존하는 열린 문화 공간으로 조성한 것이 특징이다.
전시에는 국내외에서 활발히 활동하고 있는 현대 조각가 10인 강민기, 김대성, 김태호, 나인성, 이시, 이호준, 이훈상, 전덕제, 조덕래, 조성재 작가가 참여한다. 참여 작가들은 각기 다른 조형 언어로 빚어낸 대형 조각 작품 10점을 통해 동심, 성장, 자연과의 공존 등 현대인의 이야기를 조형적 리듬으로 풀어낸다.
관람객들은 별도의 입장 절차 없이 누구나 자유롭게 작품을 감상하고 작품 사이를 거닐며 예술과 소통할 수 있다. 개막일인 7일 오후 5시에는 시민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 오프닝 행사가 열린다.
윤성진 화성특례시장 권한대행은 "단순한 이동 공간이었던 병점역 광장이 예술가들의 손길을 거쳐 시민들이 머물고 사유하는 예술적 장소로 새롭게 태어났다"며 "이번 전시가 시민들에게 일상 속 문화 향유의 기회를 제공하고, 도심 공간의 새로운 가능성을 보여주는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com