GH '2025년 공공기관 개인정보 보호수준 평가' 2년 연속 최고 등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 경기주택도시공사(GH)가 7일 개인정보보호위원회 평가에서 2년 연속 S등급을 받았다.
- 1442개 공공기관 평균 76.5점에 GH는 91.7점으로 지방공기업 유일 S등급이다.
- 개인정보 관리 체계와 책임 의식에서 고른 성적을 거뒀다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 개인정보보호위원회가 주관하는 '2025년 공공기관 개인정보 보호수준 평가'에서 2년 연속 최고 등급(S)을 획득했다고 7일 밝혔다.
이번 평가는 중앙부처, 지자체, 공기업 등 총 1442개 공공기관을 대상으로 진행됐다. 전체 기관 평균 점수가 76.5점에 머문 가운데 GH는 91.7점이라는 점수를 기록하며 최상위 등급을 받았다. 지난해 90.1점에서 1.6점 끌어올리며 165개 지방공기업 중 유일하게 'S등급'을 받았다.
개인정보 보호수준 평가는 개인정보보호법에 따라 개인정보 관리 체계를 내실화하고 실행 중심의 보호 역량을 제고하기 위해 시행되는 제도다. 평가는 40개 정량지표로 구성된 자체평가, 전문가 심층평가, 가감점 적용 등을 종합해 최종 결정한다.
GH는 이번 평가에서 개인정보 보호 정책 수립부터 안전 조치 이행, 신기술 대응 노력에 이르기까지 전 항목에서 고른 성적을 거뒀다. 특히 체계적인 개인정보 관리 능력과 개인정보 보호에 대한 책임 의식 부문에서 높은 평가를 받았다.
김용진 GH 사장은 "개인정보 보호는 공공기관의 신뢰와 직결되는 절대적인 가치"라며 "앞으로도 도민의 개인정보를 더욱 안전하게 보호해 한층 더 신뢰받는 GH가 되겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com