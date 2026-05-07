체육공단, 총상금 1800만원 '2026 스포츠산업 창업 아이디어 공모전' 개최

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 총 상금 1800만 원 규모의 아이디어 공모전을 연다.

체육공단은 스포츠산업 혁신 주도 및 미래 일자리 창출 기반 마련을 위한 '2026 스포츠산업 창업 아이디어 공모전'을 개최한다.

'2026 올해의 케이(K)-스타트업' 창업 경진 대회의 예선 리그로 진행되는 이번 공모전은 창의적인 스포츠산업 분야 아이디어를 보유한 창업 기업(업력 3년 이내) 중 통합 공고일(2026. 3. 27.) 기준 누적 투자유치 금액이 30억 원 이하인 기업을 대상으로 진행된다.

체육공단은 서류 평가를 통해 20개 팀을 선발해 고도화 멘토링과 발표 평가를 거쳐 최종 5개 팀을 선정할 예정이다. 최종 선정된 팀은 총 1,800만 원(최우수상 1팀 600만 원, 우수상 2팀 각 400만 원, 장려상 2팀 각 200만 원) 규모의 상금과 '2026 올해의 케이(K)-스타트업' 통합 본선 진출 추천권을 받을 수 있다.

이후, 통합 본선을 통해 왕중왕전에 진출한 팀은 최대 5억 원의 상금 및 대통령상 등과 함께 대한민국 대표 스타트업으로 성장하기 위한 지원도 제공된다.

참가를 희망하는 기업은 오는 25일 오후 4시까지 누리집(스포츠부스터.kr)에서 온라인으로 신청하면 되며, 공모전 관련 자세한 사항도 해당 누리집에서 확인할 수 있다.

iaspire@newspim.com