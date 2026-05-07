대구 북구, 식품안심업소 지정 맞춤형 컨설팅 추진

[대구=뉴스핌] 김용락 기자 = 대구 북구보건소는 외식업소의 위생 수준을 향상시키고 안전한 외식 환경을 조성하기 위해 '식품안심업소(위생등급제) 맞춤형 컨설팅 지원사업'을 본격적으로 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 식품안심업소 지정을 희망하는 외식업소 20개소를 대상으로 진행되며, 구는 최근 참여 업소 모집을 완료하고 본격적인 전문가 컨설팅 단계에 돌입했다. 주요 지원내용은 전문가의 현장 방문을 통한 업소별 위생수준 진단, 위생등급 평가 기준에 따른 1:1 맞춤형 컨설팅 제공, 위생교육일지 및 게시물 등 위생관리에 필요한 자료 제공 등이다.

대구 북구는 식품안심업소 지정을 위한 맞춤형 컨설팅을 추진한다.[사진=북구청] 2026.05.07 yrk525@newspim.com

특히 이번 컨설팅은 영업주들이 어렵게 느낄 수 있는 위생등급제 평가 기준을 알기 쉽게 설명하고, 실질적인 위생 관리 노하우를 전수함으로써 지정률을 높이는 데 초점을 맞추었다. 북구보건소는 이번 컨설팅을 마친 업소들이 향후 위생등급제 지정을 완료할 수 있도록 지속적인 사후 관리를 이어갈 예정이며, 이를 통해 지역 먹거리 골목의 신뢰도를 한층 높인다는 계획이다.

이영숙 북구보건소장은 "위생등급제는 소비자에게는 선택의 기준을, 영업자에게는 홍보의 기회를 제공하는 중요한 제도"라며 "맞춤형 컨설팅을 통해 소상공인들의 경영 경쟁력을 강화하고, 구민들이 언제 어디서나 안심하고 이용할 수 있는 위생적인 외식 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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