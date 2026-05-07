천하람 "이번 지선은 李 공소취소 특검 찬반투표...권력에 의한 셀프 면죄부"

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"사법 내란 끝판왕, 국민과 함께 저지할 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표는 7일 이재명 대통령과 더불어민주당을 겨냥해 "이번 지방선거는 공소취소 특검 찬반 투표가 됐다"고 비판했다.

천 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "셀프 공소취소, 대통령 권력에 의한 셀프 면죄부는 사법질서를 근본적으로 파괴하는 일"이라며 "사법내란이라고 해도 과언이 아니다"라고 말했다.

천하람 개혁신당 원내대표. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "개헌론이 나올 때마다 더불어민주당은 제왕적 대통령제를 개선해야 한다고 노래를 불렀다"며 "셀프 공소취소는 제왕적 대통령제 끝판왕이자 위헌 끝판왕"이라고 지적했다.

천 원내대표는 민주당이 추진하는 '조작기소 특검법'에 대해 "지방선거 승리로 공소취소 국민 동의를 얻었다고 하려는 전략이 깔려있다"고 분석했다.

이어 "민주당의 지방선거 승리가 예상되는 상황에서 지방선거 직전에 셀프 공소취소 이슈를 꺼내고, 지방선거에서 이기면 국민들도 공소취소에 동의했다고 주장하려는 속셈"이라고 비판했다.

그는 "조응천 후보의 주도로 김정철 후보 등 야권 수도권후보자들이 힘을 모아 당장의 통과는 막았다"면서도 "이재명 대통령과 민주당은 시기조절론만 이야기할 뿐 셀프 공소취소의 야욕은 버리지 않고 있다"고 우려했다.

천 원내대표는 "결국 민주당이 국민의 심판을 받아야 한다"며 "이번 지방선거는 공소취소 특검 찬반 투표가 된 이유"라고 강조했다.

그는 "비상계엄에 의한 내란을 저지한 대한민국 국민은 사법 내란도 저지해 주실 거라고 믿는다"며 "개혁신당이 가장 앞에서 국민을 설득하고, 셀프 공소취소와 사법 내란을 국민과 함께 진압하겠다"고 다짐했다.

allpass@newspim.com