부산시민공원 역사관, 역사 미션 탐험대 운영…"부산 근현대사 체험"

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역사유적 탐방 및 미션 수행 과정 포함

초등학생 대상 무료, 회차별 8명 모집

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산근현대역사관 소속 부산시민공원 역사관이 공원 내 근현대 유적을 둘러보며 역사 미션을 수행하는 체험 프로그램을 운영한다.

부산시민공원 역사관은 다음달 17일부터 30일까지 토요일과 일요일에 '구석구석 시민공원 미션 탐험대'를 진행한다고 7일 밝혔다.

구석구석 시민공원 미션 탐험대[사진=부산시민공원 역사관] 2026.05.07

이번 프로그램은 부산시민공원에 남아 있는 역사유적을 직접 답사하며 우리나라와 부산의 근현대사를 살펴볼 수 있도록 기획됐다. 참가자는 장교클럽, 하사관숙소, 퀀셋막사, 범전동 마을 우물 등 공원 내 보존 건축물을 둘러보게 된다.

탐험 과정에서는 각 시설의 형성 배경과 의미, 현재 활용 모습을 함께 살펴본다. 아이들이 프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 미션 카드도 제공하며 미션을 마치면 주사위 놀이에 활용할 수 있는 행운카드를 받을 수 있다. 이후에는 '공원길 시간여행 주사위놀이판'을 활용한 팀 대결도 진행한다.

참가 대상은 초등학교 전 학년이며, 참가비는 무료다. 회차별 참가 인원은 초등학생 8명으로 선착순 모집한다. 체험에는 성인 보호자 1명이 반드시 동반해야 한다.

참가 신청은 오는 11일부터 28일까지 부산시민공원 역사관 누리집에서 받는다.

부산시민공원 역사관은 캠프 하야리아 부지 반환 이후 시민공원 조성과 함께 부지의 역사성과 상징성을 알리기 위해 2014년 개관했다. 원형 전시실에서는 현재 특별기획전도 진행되고 있다.

백선영 부산시 임시수도기념관장은 "기존 프로그램에 흥미 요소를 더해 새롭게 구성한 만큼, 시민공원의 근현대사를 재미있게 체험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com