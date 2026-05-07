三星电子退出中国家电市场 转而布局高端业务

纽斯频通讯社首尔5月7日电 韩国三星电子6日宣布，将停止在中国市场销售家电及电视产品，并对相关业务进行重组。分析认为，此举旨在应对盈利能力下降及市场竞争加剧带来的压力。

【插图=AI生成】

据业界消息，三星电子已于当天向中国当地员工通报停止家电和电视产品本地销售的决定。

受原材料价格上涨及零部件成本上升影响，公司相关业务盈利能力持续承压。数据显示，三星电子影像显示（VD）和生活家电（DA）业务去年合计出现约2000亿韩元亏损；尽管今年第一季度实现约2000亿韩元营业利润，但整体竞争环境仍较为严峻。与此同时，其中国销售法人去年净利润为1681亿韩元，较上一年的3700亿韩元下降约44%。

在业务重组的同时，三星电子对管理层进行人事调整。根据规划，三星电子将在中国市场停止家电和电视销售，但将继续保留生产基地功能。

公司将维持冰箱、洗衣机、空调等产品的生产体系，并作为面向周边市场的出口基地。同时，将资源进一步向智能手机、半导体及医疗设备等高附加值领域集中。

此外，三星电子表示，将继续为既有产品用户提供售后服务，按照相关规定提供相应的维修及支持，以减少对消费者的影响。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社