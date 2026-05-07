[서울시의원 후보] 민주 동대문구 1~4선거구, 이영남·오중석·이의안·박규남

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 동대문구 서울시의원 후보를 확정했다.
- 동대문구 1~4선거구 이영남·오중석·이의안·박규남 후보는 실무형·의회형 인사다.
- 각 후보는 지역의회 경험과 정책 전문성을 바탕으로 구 현안 해결을 공약했다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 동대문구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.
동대문구 1~4선거구에 나서는 이영남·오중석·이의안·박규남 후보는 동대문 지역과 서울시정, 지방의회 경험이 풍부한 '실무형·의회형' 후보들이다.
◆ 동대문 제1선거구 이영남 후보
1964년생인 이영남 후보는 동대문구의회에서 복지건설위원장, 행정기획위원장 등을 맡아 온 지역 밀착형 의원 출신으로, 복지와 도시 인프라 전반을 두루 경험한 인물이다. 한국외국어대학교 정치행정언론대학원에서 행정학 석사를 마치며 행정·정책 역량을 다졌고, 현재는 민주당 서울시당 민생실천위원회 부위원장으로 활동하며 민생 의제 발굴과 정책화에 주력하고 있다.
동대문구의회에서 여러 상임위원회를 이끌며 예산·조례 심사, 도시정비와 생활SOC 확충 논의를 주도한 경험을 바탕으로, 시의회에 입성할 경우 구 단위 현안을 서울시 정책과 직접 연결하는 '가교 역할'을 자임할 것으로 보인다.
◆ 동대문 제2선거구 오중석 후보
1978년생인 오중석 후보는 경희대학교 법학부를 졸업 후 한국공인노무사 자격을 갖춘 노동·노사관계 전문 인력이다. 제7대 동대문구의회 의원을 거쳐 제10대 서울특별시의회 의원을 지내며 기초의회와 광역의회 모두를 경험한 '이중 경험'이 특징이다.
서울시의회 재임 시기에는 법률·제도 검토 능력을 바탕으로 조례 제·개정, 시정 감시에 강점을 보여왔고, 노동권과 공공일자리, 노동환경 개선 이슈에 비교적 밝다는 평가를 받는다. 이번 선거에서는 동대문구 일대의 주거환경 개선, 교통 여건, 청년·신혼세대 지원, 노동권 보호 등을 주요 의제로 내세우고 있다.
◆ 동대문 제3선거구 이의안 후보
1959년생인 이의안 후보는 경희대학교 공공대학원 정책학과를 졸업하고 행정학 석사를 취득한 정책 전문가형 인사로, 두 차례(제7·8대) 동대문구의회 의원을 지낸 이력을 갖는다. 이밖에도 민주당 동대문(을) 지역위원회 사무국장을 맡으며 지역 정당조직을 실무에서 이끌었다.
동대문구 제3선거구에서는 재개발·재정비, 골목상권 활성화, 교육·돌봄 환경 개선 등 생활밀착형 의제를 해 왔다는 평가를 받으며, 현장 활동과 조직 관리 경험을 앞세워 "일 잘하는 실무형 시의원"을 자처하고 있다. 여성 지방의원 출신으로서 지역의 돌봄·복지 문제를 세심하게 챙겨왔다고 스스로 강조하는 점도 눈에 띈다.
◆ 동대문 제4선거구 박규남 후보
1983년생인 박규남 후보는 세종대학교 수리물리학부를 졸업하고 경제통상학을 복수전공한 이력의 '이과·경제' 배경을 가진 청년 세대 정치인이다. 국회에서는 장경태 국회의원실 비서관으로 활동하며 중앙정치와 국회 입법·정책 보좌를 경험했고, 서울시 협치지원관으로 일하면서 서울시와 시민사회, 자치구가 함께 정책을 만드는 협치 구조를 실무에서 다뤘다.
정치권에서는 여의도와 서울시 행정현장을 모두 거쳤다는 점에서 "정책·기획형 인재"로 분류되며, 동대문 제4선거구의 도시재생, 청년·신규 주거, 교육·문화 인프라 확충 등을 주요 공약 축으로 내세우고 있다. 상대적으로 젊은 세대로서 40대 초반의 에너지와 실무 경험을 결합해 "변화와 혁신"을 내세우는 전략이 두드러진다.
seo00@newspim.com