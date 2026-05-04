'경주 최부자댁 후원' 담은 K-헤리티지 정원, 서울숲에 재현한 까닭

국가유산청, 전통 정원 연구 첫 현장 적용

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 서울숲 한편에 낮은 담장과 화계, 협문과 누마루가 들어섰다. 화려하지 않고 오히려 수수하다. 그러나 그 수수함 안에 300년의 내력이 담겨 있다. 국가유산청이 '2026 서울국제정원박람회'에서 공개한 'K-헤리티지정원' 이야기다.

'경주 최부자댁'의 후원을 모티프로 삼은 서울숲에 꾸며진 K-헤리티지 정원의 누마루와 협문. [사진= 국가유산청]

이 정원이 모티프로 삼은 공간은 경상북도 경주에 있는 국가민속문화유산 '경주 최부자댁'의 후원이다. 왜 하필 경주 최부자댁이었을까.

경주 최씨 부자 가문은 조선 중기부터 일제강점기에 이르기까지 약 300년간 12대에 걸쳐 경주에서 만석꾼의 재력을 유지했다. 한국사에서 이처럼 오랜 기간 부를 이어간 민간 가문은 드물다. 그러나 이 가문이 오늘날까지 회자되는 까닭은 재력 때문만이 아니다.

가문에는 대대로 '육훈'이 내려왔다. "재산은 만석 이상 모으지 마라.", "사방 백 리 안에 굶어 죽는 사람이 없게 하라.", "흉년에 남의 논밭을 사지 마라." 이는 부를 늘리는 법이 아니라 부를 나누는 법을 가르친 가훈이었다. 재물이 일정 수준을 넘으면 사회로 돌려보내는 것을 가문의 원칙으로 삼은 것이다.

서울숲 K-헤리티지 정원의 운치 있는 야경 [사진= 국가유산청]

마지막 후손 고 최준은 일제강점기 독립운동 자금을 지원하는 데 가산을 아낌없이 썼고, 광복 이후에는 남은 재산을 영남대학교 설립에 내놓기도 했다.

그 정신이 깃든 공간이 최부자댁 후원이다. 경주 최부자댁의 후원은 치장보다 절제, 과시보다 여백을 택했다. 국가유산청이 이 공간을 K-헤리티지정원의 원형으로 선택한 데는 그런 이유가 있다.

K-헤리티지정원은 국가유산청이 수년간 추진해 온 '전통 정원 모듈 개발 연구'의 결과가 처음으로 실제 공간에 적용된 사례이기도 하다.

서울숲 K-헤리티지 정원의 화계(꽃과 나무를 심은 전통 화단)과 누마루. [사진= 국가유산청]

공간 구성은 최부자댁 후원의 공간 구조를 충실히 따랐다. 야트막한 지형을 살려 화계(花階, 경사진 땅을 계단식으로 깎아 단을 만들고 꽃과 나무를 심은 전통 화단)를 쌓고, 담장과 협문(대문 옆이나 담장 사이에 낸 작은 쪽문으로 안채와 바깥채, 또는 정원과 마당을 이어주는 통로)으로 안과 밖을 나누었으며, 누마루(지면보다 높게 띄워 만든 개방형 마루로 사방이 트여 정원과 주변 경관을 조망할 수 있는 공간)를 올려 정원을 내려다볼 수 있는 시점을 마련했다.

정원에 심어진 나무들도 예사롭지 않다. 단종의 비 정순왕후의 능인 사릉의 전통수목양묘장에서 길러낸 우리 고유 수종들이다.

K-헤리티지정원은 오는 10월 27일까지 서울숲에서 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

fineview@newspim.com