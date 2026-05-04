옥천읍 순환버스, 3개월 만에 누적 승객 2500명 돌파…7월 정식 운행

AI 핵심 요약beta
- 충북 옥천군은 4일 옥천읍 순환버스 시범운행 3개월 만에 승객 2500명 돌파를 밝혔다.
- 2월 도입 후 2월 432명에서 4월 1184명으로 증가했다.
- 이달 중순 설문 후 7월 정식 운행과 확대 방안을 검토한다.
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[옥천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 옥천군은 옥천읍 순환버스가 시범운행 3개월 만에 누적 승객 2500명을 돌파했다고 4일 밝혔다.
아파트단지·학교·관공서 등 공공 거점을 순환하는 이 버스는 기존 농어촌버스의 도보 이동 불편을 해소하기 위해 지난 2월 1일 도입됐다.
운영 초기 학생 방학 기간 탓에 2월 이용객은 432명에 그쳤으나 3월 개학 후 884명으로 두 배 이상 뛰었다.
4월에는 공공 기관 차량 2부제 시행으로 1184명까지 증가하며 지속적인 상승세를 보였다. 최근 차량 2부제 확대 영향으로 수요가 더욱 몰린 것으로 분석된다.
옥천군은 이달 중순부터 이용객 설문 조사를 통해 불편 개선과 정차장 조정 등 운영 효율화를 추진한 후 7월 정식 운행을 목표로 준비 중이다.
군 관계자는 "현재 서남부권 중심 운행으로 다른 지역 주민 요구가 높다"며 "시범 결과 바탕으로 택시 단체·주민과 확대 방안 검토하겠다"고 전했다.
baek3413@newspim.com