DL이앤씨, 'e편한세상 부천 어반스퀘어' 분양… 주택전시관 개관

AI 핵심 요약beta
- DL이앤씨가 경기도 부천시 소사 재개발구역에 'e편한세상 부천 어반스퀘어'의 주택전시관을 개관하고 분양에 나섰다.
- 단지는 공원형 배치로 낮은 건폐율을 적용했으며 녹지 공간과 사우나, 실내골프연습장 등 웰니스 시설을 갖춘다.
- 비규제지역 기준으로 수도권 거주 성인이면 청약 가능하며 재당첨 제한과 거주 의무 기간이 없다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = DL이앤씨는 경기도 부천시 소사 재개발구역 주택재개발정비사업의 일환인 'e편한세상 부천 어반스퀘어'의 주택전시관을 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 밝혔다. 해당 단지는 중소형부터 중대형까지 폭넓은 전용면적 구성을 갖춘 브랜드 대단지로 조성되며, 이번 공급을 통해 일부 가구에 대한 일반 분양을 진행한다.
단지 설계는 거주 쾌적성을 높이기 위해 낮은 건폐율을 적용한 공원형 배치를 채택했다. 이를 통해 넓은 동간 거리를 확보했으며, 단지 내에는 브랜드 전용 조경 설계가 적용된 녹지 공간이 마련된다. 입주민 편의 시설인 커뮤니티 센터에는 사우나, 실내골프연습장, 스크린골프룸 등 웰니스 시설을 비롯해 다이닝 카페, 가족 라운지 등 다양한 생활 밀착형 공간이 들어설 계획이다.
청약은 비규제지역 기준에 따라 부천시 및 수도권(서울·경기·인천) 거주 성인이라면 신청 가능하다. 청약통장 가입 기간과 지역별·면적별 예치금 조건을 충족해야 하며, 비규제지역 특성상 재당첨 제한이나 거주 의무 기간이 적용되지 않는다. 또한 전매제한 기간이 상대적으로 짧아 진입 장벽이 낮다. 'e편한세상 부천 어반스퀘어'는 특별공급을 시작으로 순위별 청약 접수를 이어가며, 상세한 평면 구성과 옵션 사항은 부천 내 마련된 주택전시관에서 확인할 수 있다.
ohzin@newspim.com